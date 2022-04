Jasmine Carrisi nella bufera: “Non si può guardare … strazia il cuore”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ finita al centro di una grossa polemica la giovanissima figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso accusata dal popolo del web di aver esagerato con la chirurgia estetica. Stiamo nello specifico parlando di Jasmine Carrisi le cui fotografie postate sui social stanno facendo molto discutere. Ma esattamente di che fotografie stiamo parlando? E quali sono stati i commenti dei followers? Facciamo un po’ di chiarezza.

Jasmine Carrisi al centro di una grossa polemica

Tutti conoscono Jasmine Carrisi, la figlia appena 21enne di Albano Carrisi e Loredana Lecciso. Da piccola tutti hanno sempre definito la figlia del noto artista davvero molto bella ma ecco che crescendo sono molti coloro che hanno accusato la ragazza di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. E proprio le fotografie postate di recente sui social dalla giovane hanno fatto nascere una vera e propria polemica. Molti infatti gli haters che hanno attaccato la ragazza definendola addirittura “irriconoscibile“.

Il commento social degli haters

Le fotografie postate di recente sui social da Jasmine Carrisi sembrerebbero aver alimentato ancora di più il dubbio di molti followers. Secondo alcuni utenti infatti la ragazza, nonostante la giovane età, sembrerebbe aver fatto già ricorso alla chirurgia estetica. Molto duri sono stati gli ultimi commenti di alcuni haters che non hanno perso l’occasione per scagliarsi contro la giovane donna rivolgendole delle parole piuttosto dure. “Sei un avatar volgarissimo” ha scritto un utente mentre invece un altro ha commentato “Ma veramente dite? Non si può guardare…strazia il cuore”.

Le fotografie che hanno fatto nascere la polemica

Ma, quali sono gli scatti che hanno fatto finire la giovane donna al centro della polemica? Nello specifico la ragazza pochi giorni fa ha condiviso tre immagini di cui si continua a parlare. Nelle foto in questione Jasmine appare con i capelli semi-raccolti e con un lecca lecca tra le mani. La giovane appare sorridente, un sorriso forse di sfida e provocazione al quale i fan hanno reagito in modo diverso. Molti infatti sono stati gli haters che hanno accusato la ragazza di aver rifatto naso, tempie, zigomi e labbra. Allo stesso tempo però sono molti coloro che hanno apprezzato tali immagini e hanno commentato affermando “Ti amo” oppure “Sei bellissima”. E’ comunque molto importante precisare che la ragazza non sembrerebbe essere mai intervenuta sulla questione né per smentire ma nemmeno per confermare. Avrà davvero fatto ricorso alla chirurgia oppure no?