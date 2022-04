La pupa e il secchione show, scontro acceso tra Barbara D’Urso e Paola Caruso

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso dell’ultima puntata de La pupa e il secchione sarebbe accaduto proprio di tutto. Ebbene si, sembra proprio una Pupa per la prima volta nella storia del programma, sia stata squalificata dal gioco. Ma non è finita qui, perchè tra lei e la conduttrice, Barbara D’Urso è stato scontro ed anche piuttosto acceso. Stiamo parlando di Paola Caruso, che tra l’altro è anche parecchio legata alla conduttrice ormai da diversi anni. Questo però non ha fermato la D’Urso che è stata molto dura con lei e non ha ammesso alcuna giustificazione. Ma cosa è accaduto nello specifico? Perchè Barbara è stata così tanto dura con la Pupa ma soprattutto perchè Paola è stata squalificata? Facciamo un pò di chiarezza.



La pupa e il secchione show, è scontro tra Barbara D’Urso e Paola Caruso

La puntata de La pupa e il secchione show andata in onda ieri, martedì 12 aprile 2022 è stata particolarmente ricca di colpi di scena. Ebbene, sembra proprio che ad un certo punto della serata si sia affrontato un argomento piuttosto spigoloso, relativo ad un qualcosa che è accaduto in villa nelle ore precedenti la puntata. Ci sarebbe stata una lite molto animata in villa tra Paola Caruso e Mila Suarez. Quest’ultima sarebbe finita per provocare la Caruso in modo piuttosto pesante, facendo delle insinuazioni sul figlio Michelino.



Mila provoca Paola e nomina il figlio Michelino, la Caruso gli da uno schiaffo

Paola non ci avrebbe più visto dalla rabbia e si sarebbe scagliata contro Mila, anche fisicamente e si è anche parlato di uno schiaffo, anche se Paola fino alla fine ha continuato a ribadire di non aver nemmeno sfiorato la Suarez. Ad ogni modo, questo gesto di violenza è stato condannato in primis dalla stessa Barbara D’Urso e poi anche dai giurati Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge. Paola avrebbe detto di essersi pentita del gesto ma avrebbe continuato in puntata a discutere in modo piuttosto animato sia con Mila, che con la stessa Barbara.



Mila Suarez alleanza con Elena Morali per fare fuori Paola?

Paola avrebbe confessato di essere certa del fatto che Mila abbia stretto una sorta di alleanza con Elena Morali soltanto con un obiettivo, ovvero cacciarla dalla villa, cosa che poi effettivamente è accaduta. Non è la prima esperienza in televisione per Paola, parlando di reality, visto che ha già partecipato a Pechino Express e l’Isola dei famosi italiana spagnola il tutto prima di diventare mamma. Adesso però a suo modo di vedere, non sarebbe più in grado di gestire la sua rabbia, soprattutto in alcune situazioni in cui ad essere preso di mira è il figlio Michelino.

