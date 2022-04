La vita in diretta, Alberto Matano fa un commento che dà fastidio al suo ospite, momenti di imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

La vita in diretta continua ad essere una delle trasmissioni più amate dai telespettatori italiani e su questo non sembra esserci alcun tipo di dubbio. Ebbene, sembra proprio che il programma condotto da Alberto Matano giorno dopo giorno riesca ad ottenere un grande successo in termini di ascolti e Share. Sono sempre di più i telespettatori che rimangono letteralmente incollati davanti alla televisione interi pomeriggi. Nel corso delle puntate non si parla soltanto di casi di cronaca o comunque di problematiche che affliggono il nostro paese e non solo, ma c’è anche tanto spazio dedicato al divertimento e al gossip. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda ieri martedì 12 aprile 2022, sembra che ci sia stato un qualcosa di tanto divertente. Ma cosa è accaduto?



La vita in diretta, tanto spazio al divertimento con Ricky Tognazzi

Ospite in studio a La Vita in diretta nella puntata di martedì 12 aprile 2022 è stato lui Ricky Tognazzi seppur in collegamento. Alberto Matano ha così dedicato l’ultima parte del programma ad argomenti più leggeri. Pare che grazie al supporto della sua inviata, Matano abbia messo alla prova il talento culinario del noto regista e attore che è anche conosciuto effettivamente per essere un bravo cuoco così come lo era il padre. Nel momento in cui Tognazzi ha presentato il suo piatto, ovvero le farfalle fucsia Matano si sarebbe lasciato andare ad una battuta che ha tanto divertito.



Tognazzi presenta le farfalle fucsia, Matano si lascia andare ad una battuta che fa infuriare il regista

“A me un po’ inquieta quel fucsia”. Queste effettivamente le parole di Matano che hanno tanto divertito i presenti in studio così come i telespettatori a casa. Pare che siano intervenuti anche altri ospiti tra cui proprio la stessa Simona Izzo che sappiamo tutti essere la moglie di Tognazzi. In realtà le parole di Matano sono state in qualche modo riprese dall’ inviata che pare fosse piuttosto titubante nell’assaggiare quelle farfalle di colore fucsia.

Tognazzi infastidito, l’affondo dell’inviata de La vita in diretta

Ad un certo punto però Ricky è sembrato infastidito ed inizialmente avrebbe in qualche modo cercato di togliere il piatto all’ inviata e poi scherzosamente avrebbe mandato tutti a mangiare da qualche altra parte. Queste parole di Ricky Tognazzi non hanno potuto fare altro che scatenare le risate non soltanto di Alberto Matano e dell’inviata, ma anche di tanti presenti in studio e dei telespettatori a casa. A completare la situazione poi sarebbe stato il commento dell’inviata che dopo aver assaggiato la pasta l’avrebbe definita insipida.

