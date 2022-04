Alessia Marcuzzi pubblica una foto e il web esplode

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi è una bellissima donna oggi, ma era ancora più bella da giovanissima. La ricordate agli inizi proprio della sua carriera, quando aveva dei lunghissimi capelli e lo sguardo acqua e sapone che tanto ha catturato l’attenzione di milioni di telespettatori? Proprio in queste ore sembra che la nota conduttrice abbia pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae appena 16enne.



Alessia Marcuzzi pubblica una foto, giovanissima e in costume

Si tratta di uno scatto che risale effettivamente alla fine degli anni ’80, dove la conduttrice appare in spiaggia ed in costume da bagno. Nella didascalia si legge “1988.16 anni. Costume ascellare. Mascara al mare. Colore di capelli naturale #anni80style”. Insomma, un tuffo nel passato per Alessia Marcuzzi che sicuramente non pensava di ricevere così tante interazioni e commenti da parte dei suo i follower.



Tanti commenti da fan, amici e colleghi, una super Alessia su Instagram

Oltre a semplici fan, che hanno lasciato dei like ed anche alcuni commenti, sembra proprio che anche diversi amici e colleghi abbiano voluto farle i complimenti e lasciare un segno. Tra questi Elisabetta Canalis, Elodie, Fernanda Lessa e Barbara Snellenburg che hanno tanto apprezzato lo scatto postato da Alessia, sottolineandone la bellezza. Insomma, nonostante sia lontana dal mondo dello spettacolo da diversi mesi, Alessia continua ad essere molto presente sui social e nello specifico su Instagram, dove intrattiene una sorta di collegamento con il suo pubblico che continua a seguirla con tanto affetto nella speranza di poterla rivedere presto in tv. A proposito di questo, pare che in questi giorni si sia diffuso un gossip secondo cui ci sarebbe una trattativa in corso tra Alessia e la Rai ormai da diversi mesi.



Alessia pronta a tornare con un nuovo programma in Rai? Si parlerebbe di un programma Rai che potrebbe essere condotto dalla Marcuzzi. Ad ogni modo, proprio di questo ne ha voluto parlare ancora Alessia, smentendo ogni tipo di trattativa. “Leggo di un mio ritorno in tv, ma il mio pensiero non è cambiato e sto bene dove sto”. Questo ancora quanto spiegato dalla Marcuzzi. Del resto la conduttrice era stata parecchio chiara la scorsa estate quando aveva annunciato di volersi ritirare dal mondo dello spettacolo per un pò per dedicarsi solo alla sua famiglia ed ai suoi affetti più cari. Ad ogni modo, Mediaset sembra non aspetti altro che Alessia faccia un passo indietro. “Ho grandissimo affetto e stima nei confronti di Alessia. È lei che ha lasciato. Io l’adoro, non voglio fare polemiche su di lei. Lei ha detto ‘devo capire chi sono’: speriamo lo capisca in fretta in modo da tornare da noi”. Queste le parole di PierSilvio Berlusconi.

…