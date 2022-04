Eurovision 2022, Laura Pausini diretta su Mika e Cattelan: “Vogliono per forza …”

0 SHARES Condividi Tweet

Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan sono i tre conduttori della nuova edizione dell’Eurovision Song Contest 2022 che si terrà dal 10 al 14 maggio 2022 in Italia, e di preciso a Torino presso il PalaOlimpico. I tre conduttori ormai da diverse settimane si trovano al centro del gossip a causa di alcuni pettegolezzi su presunte antipatie. E nello specifico i protagonisti di questo gossip sembrerebbero essere Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Dopo settimane di rumors ecco che nelle scorse ore ad intervenire sulla questione è stata proprio la Pausini che tramite un tweet ha cercato di fare chiarezza sulla questione.

I gossip sulla presunta antipatia tra Alessandro Cattelan e Laura Pausini

Da diverse settimane ormai Laura Pausini e Alessandro Cattelan si trovano al centro del gossip. Secondo alcune indiscrezione i due conduttori, che insieme a Mika condurranno l’Eurovision Song Contest 2022, non sembrerebbero andare d’accordo. Molti si sono chiesti se tra di loro vi sia stato un litigio oppure no, ed ecco che è proprio questa la risposta alla domanda ovvero no. La Pausini e Alessandro Cattelan hanno davvero fatto il possibile per far capire che tali gossip non hanno alcun reale fondamento ma nonostante questo se ne continua a parlare.

I motivi dei presunti malumori tra Laura Pausini e Alessandro Cattelan

Secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni tali malumori sarebbero legati a varie motivazioni. Nello specifico secondo alcuni la Pausini si comporterebbe da grande star, atteggiamento che sempre secondo alcuni rumors sembrerebbe infastidire Cattelan. Per quale motivo? Sempre secondo tali rumors il timore del conduttore sarebbe quello di avere meno spazio rispetto alla collega sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022. Alcuni giorni fa proprio Laura Pausini è stata ospite di Cattelan su Radio Deejay e proprio durante tale intervista sembrerebbe aver fatto una battuta su Mika che però è stata poi riportata in modo errato dagli stessi fan del cantautore. “Abbiamo una chat con Mika, ma lui risponde solo alle chiamate”, queste le parole espresse dalla Pausini che però il fan club di Mika ha riportato, tramite un tweet, in modo errato ovvero scrivendo “Abbiamo una chat con Mika ma lui non risponde mai!”.

La risposta di Laura Pausini al tweet del fan club di Mika

“Ahahahahhaahah ma lui è in tour! Niente, non ce la fanno a capire che tutti noi ci adoriamo e vogliono per forza farci litigare. Invidiosi!”, queste nello specifico le parole espresse da Laura Pausini. A proposito di tutti questi gossip la cantante ha rivelato di non capire perché molti decidono di inventarsi notizie di questo genere. Mentre invece Cattelan ha commentato il tutto affermando “Ho pensato fossero solo cose che scrivono su internet, poi una signora mi ha fermato al parco e mi ha chiesto come va con la Pausini”.