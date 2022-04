Alessandro Greco senza freni su Bonolis, Conti e Amadeus: “Con soddisfazione posso dire che  io rispetto a loro sono …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ da poco tornato in televisione con un nuovo programma televisivo e di recente si è lasciato intervistare dal settimanale Intimità al quale non solo ha parlato del suo nuovo programma ma ha anche colto l’occasione per fare delle particolari rivelazioni su alcuni celebri colleghi. Di chi stiamo parlando? Del noto conduttore Alessandro Greco.

Il pensiero di Alessandro Greco su tre famosi colleghi

Alessandro Greco è il conduttore del nuovo programma in onda su Rai 2 ovvero ‘Cook40’ e proprio di recente ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Intimità della quale si sta tanto parlando nelle ultime ore. Intervista molto importante nel corso della quale il conduttore non solo ha parlato della nuova esperienza in televisione ma ha anche colto l’occasione per parlare di tre colleghi molto famosi. Nello specifico stiamo parlando di Paolo Bonolis, Carlo Conti e Amadeus e quindi tre conduttori molto famosi e molto amati dai telespettatori di qualsiasi età. “Mi godo la soddisfazione di sventolare sotto al naso dei miei più illustri colleghi come Carlo Conti, Bonolis e Amadeus di essere il più giovane tra tutti loro, facendoglielo anche un po’ pesare, loro un po’ ne soffrono”, queste nello specifico le parole espresse da Alessandro Greco ovviamente in modo scherzoso.

Il pensiero del conduttore su Cook40: “Giuro di cucinare bene”

Alessandro Greco ha poi proseguito la sua intervista a Intimità parlando proprio del suo nuovo programma ‘Cook40′ e rivelando il suo pensiero relativo proprio al grande mondo della cucina. “Giuro di cucinare bene, per cucinare un pranzetto con i fiocchi basta una manciata di minuti“, queste nello specifico le parole espresse dal conduttore che ha poi proseguito ” In TV spazzo via ogni autogiustificazione, dimostrando che basta combinare con sapienza e creatività pochi buoni ingredienti per un menù a cinque stelle”.

La rivelazione di Alessandro Greco: “Vorrei avere…”

Il conduttore ha poi concluso la sua intervista al settimanale Intimità rivelando qual è uno dei suoi desideri più grandi. Nello specifico Alessandro Greco ha rivelato “Vorrei avere un cascinale in campagna con un terreno in cui produrre vino e olio locali da far degustare con i prodotti del territorio”. Un sogno davvero molto particolare quello del conduttore, e chissà magari un giorno non troppo lontano avrà la possibilità di esaudirlo.