I Soliti Ignoti, la gaffe di Amadeus mette tutti in imbarazzo e lui chiede scusa

Sono moltissimi i telespettatori che ogni sera seguono con molto affetto e costanza il programma di Rai 1 condotto da Amadeus. Stiamo nello specifico parlando de I Soliti Ignoti e proprio durante una delle ultime puntate andate in onda il conduttore si è reso protagonista di una gaffe di cui si sta parlando molto nelle ultime ore. Ma esattamente, cos’è successo?

Gaffe di Amadeus a I Soliti Ignoti

Così come ogni sera ecco che anche lo scorso giovedì 14 aprile 2022 è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata de I Soliti Ignoti. L’ospite speciale della serata è stato il noto attore italiano Raoul Bova che è riuscito ad indovinare diversi ignoti e ad arrivare alla fase finale del gioco con ben 18 mila euro. L’attore è riuscito anche ad indovinare il parente misterioso vincendo quindi la cifra sopracitata ovviamente poi devoluta in beneficenza. Ma ecco che nonostante sia trascorso qualche giorno dalla messa in onda di tale puntata se ne continua ancora a parlare. Ma, come mai? Semplice, per una gaffe fatta dal conduttore proprio nel momento in cui ha dovuto presentare il parente misterioso.

Le parole di Amadeus

Amadeus nello specifico si è confuso sul ruolo della donna presente in puntata nel ruolo di parente misterioso. E invece di affermare che la signora Antonella era la mamma di uno degli ignoti ha utilizzato un termine diverso. “Antonella, 50 anni. Non è l’amante dell’ignoto numero…”, queste nello specifico le parole espresse da Amadeus che hanno provocato qualche momento di imbarazzo ma anche tante risate. L’ospite della puntata da parte sua ha reagito affermando “Amante?! Ohohoh, poi ero io…” mentre invece Amadeus imbarazzato per quanto accaduto ha subito cercato di giustificarsi rivelando “Scusi, non mi permetterei mai, pensavo a Diamante, l’ignoto del numero 5″. Il conduttore si è poi lasciato andare ad una grossa risata, così come i telespettatori a casa e il pubblico presente in studio. Ovviamente si è trattato di un semplice lapsus e di nient’altro.

Grande successo per I Soliti Ignoti

Ogni puntata de I Soliti Ignoti, amatissimo game show di Rai 1, è seguita da milioni di telespettatori. La trasmissione condotta da Amadeus piace davvero molto al pubblico ed infatti riesce ad ottenere puntata dopo puntata circa il 20% di share. Questo significa che riesce a catturare l’attenzione di più di 4.5 milioni di spettatori per ogni puntata trasmessa su Rai 1.