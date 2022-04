Storie Italiane, Antonino Spinalbese ex di Belen per la prima volta in tv spiazza tutti: “E’ stato …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda nella mattina di ieri, venerdì 15 aprile 2022, una nuova puntata di Storie Italiane ovvero il celebre programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele. Ospite della puntata Antonino Spinalbese, particolarmente noto al pubblico per essere l’ex fidanzato della showgirl argentina Belen Rodriguez. Il giovane ha parlato per la prima volta della sua malattia facendone un racconto ben dettagliato. Ma, quali sono state di preciso le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Antonino Spinalbese ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane

Ha 27 anni, di professione è un fotografo e hair stylist e lo scorso mese di luglio è diventato per la prima volta papà di una bellissima bambina di nome Luna Marì. Di chi stiamo parlando? Del giovanissimo ex fidanzato di Belen Rodriguez ovvero Antonino Spinalbese che proprio nella mattina di ieri ha rilasciato una lunga intervista a Eleonora Daniele nel corso della quale ha parlato per la prima volta della sua malattia. Poche settimane fa il giovane ha annunciato a tutti i suoi followers di avere una malattia autoimmune senza però rivelare nello specifico a cosa stesse facendo riferimento.

Le parole di Antonino Spinalbese sulla sua malattia

“Mi sono sempre sentito un supereroe, scioccamente, non avevo mai avuto neanche assunto farmaci. Quando ho iniziato ad avere questi dolori mi sono incuriosito, sapevo che più tempo passava più aumentavano, mi sono davvero spaventato. Ho scoperto di avere un problema al pancreas”, queste nello specifico le parole espresse da Antonino Spinalbese nel corso dell’intervista rilasciata a Storie Italiane. Il giovane ha poi proseguito ringraziando i medici e rivelando che grazie a loro è riuscito ad avere una vita sana e ha poi rivelato “Diciamo che ho il pancreas di un anziano e come la maggior parte delle malattie autoimmuni molte volte scaturiscono da noi stessi. Forse era proprio il momento per ricominciare per me”.

La rivelazione del giovane hair stylist: “All’inizio è stato molto difficile”

“All’inizio è stato molto difficile”, queste le parole con cui Antonino Spinalbese ha proseguito la sua intervista rivelando di non aver potuto assumere nulla per un po’ di tempo. E di essersi alimentato solamente tramite flebo, unico modo per evitare che il cibo passasse per il pancreas. Poco alla volta poi ha potuto integrare i carboidrati e adesso riesce finalmente a vivere normalmente con l’alimentazione. Nessuna parola su Belen Rodriguez durante tutta l’intervista, il giovane ha solo parlato della malattia e del grande amore per la sua famiglia e per la piccola Luna Marì.