Fedez, posta le foto di una cena romantica con Chiara, poi fa un brindisi e il web applaude

Dopo un momento davvero molto difficile per Fedez legato alla scoperta della malattia ecco che il celebre rapper sta piano piano facendo tutto il possibile per tornare alla normalità. Ed infatti proprio nelle scorse ore è uscito insieme alla moglie Chiara Ferragni per una speciale e romantica cena di coppia, e la foto pubblicata sui social ha tanto fatto divertire i suoi followers. Ma, come mai?

Prima cena romantica per Fedez e Chiara Ferragni dopo l’operazione a cui è stato sottoposto il rapper

Alcune settimane fa Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, ha scoperto di avere un brutto tumore al pancreas motivo per il quale alcuni giorni dopo si è dovuto sottoporre ad un delicatissimo intervento per la rimozione del tumore. Dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale l’artista ha potuto fare ritorno a casa dalla sua famiglia, e quindi dalla moglie Chiara che non l’ha mai lasciato da solo e dai piccoli Leone e Vittoria con i quali ha mantenuto un costante rapporto a distanza grazie alle videochiamate. Poco alla volta adesso sta provando a tornare alla normalità. Proprio nelle scorse ore il rapper si è concesso infatti una romantica cena in compagnia della moglie Chiara e la foto condivisa sui social ha molto divertito i followers.

Il brindisi tra Fedez e Chiara Ferragni diverte i followers

Nello specifico mentre la nota influencer ha brindato con un calice di vino ecco che il marito invece ha brindato in modo davvero insolito. Il rapper a causa della terapia che sta seguendo infatti non può assolutamente assumere alcolici, e quindi per brindare con la moglie invece che un calice di vino ha pensato bene di utilizzare un flaconcino di farmaci. I coniugi hanno filmato il momento e condiviso il video sui social facendo molto sorridere i followers. “Fuori per la prima volta, Federico non può bere e quindi brinda con i suoi enzimi pacreatici. Fedeli amici di viaggio. E terzo incomodo in questa serata romantica”, queste le parole espresse da Chiara Ferragni.

Ecco quali sono i farmaci mostrati da Fedez sui social

Nello specifico il rapper ha mostrato un flacone di Creon ovvero un farmaco con principio attivo Pancrelipasi. Il farmaco in questione fa parte della categoria degli Enzimi pancreatici e quindi preparati proprio a base di enzimi. Solitamente questa cura viene prescritta a tutti quei soggetti che si trovano nella situazione di dover affrontare una particolare insufficienza pancreatica.