Oggi è un altro giorno, Ignazio Moser e Cecilia ospiti, diretti: “La cattiveria …”

0 SHARES Condividi Tweet

Oggi è un altro giorno è uno dei programmi più seguiti del pomeriggio Rai, ed ecco che anche ieri è andato in onda un nuovo appuntamento con il programma condotto da Serena Bortone. Ospiti della puntata Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e il padre Francesco Moser. Diversi gli argomenti affrontati, e nello specifico la coppia ha colto l’occasione non solo per parlare dei gossip sul loro amore ma anche per difendere Gustavo e Jeremias Rodriguez, attualmente naufraghi dell’Isola dei Famosi.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ospiti di Oggi è un altro giorno

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati ospiti di Serena Bortone all’interno del programma Oggi è un altro giorno. Nel corso dell’intervista hanno colto l’occasione per parlare della loro vita privata e degli ultimi rumors secondo i quali la showgirl argentina sembrerebbe essere stata tradita dal fidanzato. Lo stesso Ignazio Moser ha commentato tali gossip affermando “È un po’ un prezzo da pagare ma noi possiamo ritenerci fortunati per la vita che facciamo abbiamo la possibilità di viaggiare e conoscere persone però il prezzo da pagare è che sei sovrapposto mediaticamente e ognuno può parlare di te ed esprimere il suo giudizio.” Cecilia Rodriguez ha invece affermato “La cattiveria alla fine arriva”.

Le parole della coppia su Gustavo e Jeremias Rodriguez e il loro percorso all’Isola dei Famosi

La coppia intervistata da Serena Bortone ha poi colto l’occasione per commentare l’esperienza in Honduras di Gustavo e Jeremias Rodriguez, rispettivamente il padre e il fratello di Cecilia e Belen Rodriguez. I due sono finiti diverse volte al centro di polemiche e discussioni, e proprio nel corso dell’ultima puntata del reality ad essere eliminato è stato Gustavo Rodriguez trasferito successivamente su un’altra spiaggia. A difendere il suocero e il cognato è stato proprio Ignazio Moser affermando “I commenti sui social sono stati crudeli, è un po’ come in bici quando c’è qualcosa bisogna incassare le critiche e farne tesoro.” Cecilia invece ha rivelato “Io sono una persona che rispetta tutti quanti, in questi giorni soprattutto sono stata molto amareggiata.”

Cecilia e Ignazio sempre più innamorati

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip cinque anni fa. La Rodriguez al momento del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia era fidanzata da qualche anno con l’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte ma ecco che proprio all’interno del noto reality show di Canale 5 ha conosciuto e si è innamorata di Ignazio Moser. I due, fidanzati da 5 anni, hanno sempre dimostrato di essere molto innamorati e di avere un desiderio ovvero quello di creare insieme una bella famiglia. Diverse le voci di presunti tradimenti ma mai nulla di fondato.