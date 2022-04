Vladimir Luxuria parla a ruota libera della crisi di Ilary e Totti

0 SHARES Condividi Tweet

Vladimir Luxuria, che attualmente è impegnata nel ruolo di opinionista a L’isola dei famosi 2022, è andata ospite nel salotto di Silvia Toffanin, Verissimo, e si è molto raccontata e non ha neppure evitato la domanda che le ha fatto la padrona di casa, sull’idea che si è fatta lei della crisi tra Ilary Blasi, la conduttrice dell’isola e il marito Francesco Totti , crisi di cui sé è parlato tantissimo negli ultimi tempi e che la Blasi ha tenuto a smentire andando come ospite nella trasmissione di Francesca Fagnani, Belve dove ha risposto a tutte le domande della padrona di casa sulla presunta crisi di coppia.

Vediamo cosa ha risposto a questo proposito Luxuria.

Vladimir Luxuria parla della crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Luxuria, a proposito del suo ruolo di opinionista all’Isola dei famosi 2022 accanto a Nicola Savino ma soprattutto di Ilary Blasi che conduce il programma, ha detto: “Ilary Blasi? Generosa, professionale, simpatica … Ilary Blasi sta una favola”.

Invece, nello specifico sulla crisi tra la Blasi e il marito ha detto: “Macché, sta una favola! Non è assolutamente vero, è stato solo un gossip. Ilary, tra l’altro, mi ha fatto un regalo bellissimo”.

E poi del suo ruolo ha detto ”A L’Isola ho fatto di tutto: inviata, concorrente e adesso anche opinionista. Devo dire che il mio nuovo ruolo nell’edizione di Ilary Blasi mi piace molto. Mi sento più sazia rispetto a fare la naufraga, ma l’esperienza più forte é quella di fare la concorrente. Come opinionista capisco tutto, le dinamiche, le strategie e non mi sfugge nulla.”

Poi ha parlato anche della guerra in Ucraina e ha detto: ”Tra le tante storie tragiche delle persone in fuga dalla guerra, c’é quella di tante trans, per le quali il percorso di transizione é molto complicato e ora, in questa situazione, non é così semplice per loro partire.

E poi ha aggiunto: ”Quello che sta succedendo in Ucraina é terribile. Vladimir Putin non é degno di portare il mio stesso nome che, in russo, significa portatore di pace.”,

Vladimir svela che regalo la Blasi le ha fatto

Luxuria ha poi raccontato che la Blasi ha fatto fare un video al marito e lo ha inviato alla nipotina che ha 12 anni e che è tifosissima della Roma.