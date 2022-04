Domenica in, Mara Venier fa una domanda a Sabrina Ferilli, la Ferilli non le risponde, grande imbarazzo in studio poi interviene Pieraccioni

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, domenica 17 aprile, giorno di Pasqua, Mara Venier è andata in onda lo stesso e ha condotto Domenica In nonostante non stesse affatto bene per un fortissimo mal di gola e un conseguente calo di voce. La Venier lo aveva preannunciato il giorno prima facendo un video e postandolo sui social e lo ha ripetuto anche in trasmissione. Nonostante tutto, è andata lo stesso in onda anche se a gran fatica e imbottita di farmaci tra cui anche il cortisone. In trasmissione la Venier ha avuto tanti ospiti e, tra questi, Sabrina Ferilli con la quale c’è stato qualche problema di connessione perchè la Ferilli non era in studio ma collegata da casa. Vediamo cosa è accaduto e che ha creato anche qualche momento di grande imbarazzo poi sfociato in gran risate grazie anche all’intervento di Leonardo Pieraccioni.

Mara Venier fa una domanda alla Ferilli ma la Ferilli non le risponde

Ieri Mara Venier, nonostante la sua salute non proprio al top a causa di un mal di gola e di un calo di voce ha comunque intervistato tutti i suoi ospiti e, fra questi Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli che sono andati ospiti per presentare l’ultimo film di Pieraccioni: “Il sesso degli angeli”.

Mara Venier durante l’intervista ha posto una domanda alla Ferilli che era collegata da casa ma la Ferilli non le ha risposto e la Venier ha detto simpaticamente: “Punto… cioè…ah Sabri’!”. E a quel punto la Ferilli ha svelato: “Aspetta… non ti avevo sentito… che mi hai fatto una domanda?”.

E subito è intervenuto Pieraccioni che, scherzando e ironizzando sull’accaduto ha detto: “Te non riesci a parlare, lei non ci sente… è il massimo”. E tutto lo studio è scoppiato a ridere.

Mara Venier e l’intervista al Messaggero

Mara Venier ha rilasciato in queste ore una bella intervista al Messaggero raccontando molti aneddoti del suo passato ma anche il suo presente e anche la volontà di lasciare, prima o poi la tv e in particolare Domenica In e di vedere molto bene come sua erede Alessia Marcuzzi, infatti, le due sono molto amiche ma, per il momento di tenere ancora duro e di voler rimanere ancora la timone di Domenica In, anche se ha detto che prima o poi lascerà lo scettro a qualcun altro.