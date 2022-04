Biagio Antonacci, senza mezzi termini su l’ex compagna Marianna figlia di Gianni Morandi “Non condividevo neppure quello con lei…”

0 SHARES Condividi Tweet

Biagio Antonacci è un noto cantante e cantautore italiano, il quale vanta una carriera davvero ricca di grandissimi successi. Il cantautore sembra che con i suoi brani abbia comunque emozionato intere generazioni. E’ riuscito a mantenere da sempre un grandissimo riserbo sulla sua vita privata, ma sappiamo che comunque ha avuto una storia molto importante con Marianna Morandi, dalla quale ha avuto due figli. Poi, ad un certo punto sembra che la loro storia d’amore sia finita in modo del tutto misterioso. Ad ogni modo, qualche tempo fa Biagio sembra abbia detto tutta la sua verità sulla fine di questa storia d’amore on Marianna. Ma cosa ha svelato il cantautore?



Biagio Antonacci, la grande storia d’amore con Marianna Morandi

La storia d’amore tra Biagio Antonacci e Marianna Morandi sembrava destinata a durare nel tempo. Lui è un cantante di grandissimo successo, lei la figlia di un grande artista, ovvero Gianni Morandi. I due hanno vissuto degli anni di grande felicità, poi alla fine si sono separati nel 2002 per motivi che appaiono ancora oggi misteriosi ed hanno lasciato tutti senza parole. Dalla loro relazione sono nati anche due figli, ovvero Paolo e Giovanni e sembra che proprio per loro, i due sono rimasti in buoni rapporti.

Il cantante svela i motivi che hanno portato i due alla rottura

Ad ogni modo, sembra che Biagio Antonacci a distanza di tanti anni abbia svelato alcuni dettagli riguardo la separazione da Marianna e lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair.”Non mi sono mai sposato, ho fatto due figli con una donna, Marianna, con la quale non condividevo nemmeno la residenza scritta sui documenti, poi mi sono separato da lei”. Queste le parole di Biagio che ha vissuto con Marianna una grande storia d’amore che non si è mai concretizzata con un matrimonio. I due sembra che ad un certo punto si siano resi conti di non andare più d’accordo. “La stima reciproca tra ex è fondamentale, perché si porta dietro la fiducia. Marianna sa che non avrei mai esposto i nostri figli a persona non per bene, e io so lo stesso di lei. Se ci fosse stata della gelosia tra di noi sarebbe stato complicato, ma non c’è stato. Lasciare liberi è un gesto d’amore che ti torna indietro”. Questo quanto dichiarato da Biagio Antonacci nel corso dell’intervista.



In che rapporti sono oggi i due?

Ad oggi, i due sembra che abbiano preso due strade differenti. Lui dal 2004 è legato ad una donna di nome Paola Caridinale, convivono a Milano e sembra che a breve possano convolare a nozze. Marianna invece da un’altra relazione ha avuto una figlia di nome Benedetta.

