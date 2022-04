Italia Si, Mauro Coruzzi fa un intervento che mette tutti in imbarazzo, grande tensione in studio ma poi si scusa

0 SHARES Condividi Tweet

Danilo Bertazzi, nome del noto personaggio della Melevisione noto con il nome Tonio Cartonio, è stato ospite di Marco Liorni nella trasmissione da lui condotta ovvero Italia Si. Nel corso dell’intervista i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad uno scontro tra il noto attore teatrale, personaggio televisivo e autore televisivo e il conduttore radiofonico Mauro Coruzzi. Ma, per quale motivo?

Scontro ad Italia Si tra Danilo Bertazzi e Mauro Coruzzi

Tonio Cartonio è uno dei più noti personaggi della Melevisione e proprio di recente, di preciso nella giornata di sabato 16 aprile 2022, è stato ospite di Marco Liorni a Italia Si. Diversi gli argomenti affrontati nel corso dell’intervista, e nello specifico si è parlato di quanto accaduto in passato quando proprio Bertazzi si è trovato coinvolto in una vicenda che ha danneggiato parecchio la sua carriera. Stiamo parlando di quando tanti anni fa si è diffusa la voce della sua morte. Ovviamente una notizia non vera. Nel commentare questa vicenda ecco che ha avuto luogo uno scontro tra l’ospite della trasmissione e Mauro Coruzzi. Una discussione in seguito alla quale sono poi arrivate anche delle scuse.

Le parole di Danilo Bertazzi e l’intervento di Mauro Coruzzi

“Secondo la fake news che si è diffusa anni fa, io ero morto per tossicodipendenza”, queste nello specifico le parole espresse da Danilo Bertazzi per raccontare quanto successo alcuni anni prima. Da parte sua Mauro Coruzzi è intervenuto chiedendo allo stesso Tonio Cartonio “E se fosse stata una persona vicino a te a diffondere la notizia? […] Ho l’impressione che sia un modo per far rifiorire interesse attorno a te […] Oggi sei qui per parlarne, perchè tirare di nuovo fuori questa storia?”. Le parole espresse dal conduttore radiofonico non sono piaciute a Tonio Cartonio che ha poi replicato “Non credo di essere stato io a creare la fake news sulla mia morte, non mettete in giro questa voce”. Marco Liorni da parte sua ha difeso il suo ospite sottolineando che comunque in passato per questa vicenda sono state svolte delle indagini. “Quello che è successo si è rivelato dannoso per la sua carriera”, queste le parole del conduttore.

Mauro Coruzzi chiede scusa a Danilo Bertazzi

A questo punto Mauro Coruzzi è intervenuto ancora una volta per chiedere scusa a Bertazzi. “Farei meglio a stare zitto a volte. Purtroppo mi scappa come i brufoli agli adolescenti! Chiedo scusa”, queste le parole espresse da Coruzzi nei confronti di Danilo Bertazzi. Parole alle quali si sono poi susseguite quelle di Marco Liorni che ha affermato “Noi siamo i primi garanti del fatto che tu oggi non sia qui per farti pubblicità. Mauro è fatto così, dice tutto quello che esce fuori”.