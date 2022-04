Amici, Veronica Peparini mai vista così contro Alessandra Celentano: “Questa è …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda nella serata di ieri, sabato 16 aprile 2022, una nuova e incredibile puntata del serale di Amici. Puntata nel corso della quale i telespettatori hanno potuto assistere ancora volta a degli scontri tra i professori. Uno di questi ha visto protagoniste Veronica Peparini e Alessandra Celentano che si sono rese protagoniste di un battibecco piuttosto acceso. Ma, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Tensioni tra i professori durante la quinta puntata del serale di Amici

La quinta puntata del serale di Amici è iniziata con una sfida tra i giudici vinta dal simpaticissimo Stefano De Martino. Ad ottenere il boccino è stata invece la squadra capitanata da Veronica Peparini ed Anna Pettinelli, e proprio alle due insegnanti è toccato quindi dare il via alla puntata. Le due insegnanti hanno scelto di sfidare la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, e così ha avuto luogo una prima sfida tra LDA e Albe vinta proprio da quest’ultimo. In seguito a tale sfida ecco che Veronica Peparini ha scelto di schierare il guanto di sfida tra Dario e Michele volendo mettere ben in evidenza un aspetto ovvero la versatilità. E’ stato a questo punto che tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini è iniziato uno scontro abbastanza acceso.

Lo scontro tra le due insegnanti

Lo scontro tra le due insegnanti è iniziato per il guanto di sfida ma è proseguito anche successivamente. Nello specifico proprio al ballottaggio iniziale mentre era in corso l’esibizione di Dario contro Albe ecco che la Celentano sembrerebbe aver commentato affermando che i ballerini del corpo di ballo presenti dietro erano più belli. Parole che non sono assolutamente piaciute all’insegnante Veronica Peparini che ha commentato affermando “Questa è cattiveria pura”.La Celentano da parte sua non avendo gradito il guanto di sfida contro il suo ballerino Michele ha rivelato “Voi che dite che siete tanto eque lo siete solo a parole e non nei fatti. Almeno io non mi travesto da fatina buona”.Secondo la Celentano quindi il guanto di sfida proposto dalla Peparini non è stato equo in quanto lo stile proposto era proprio quello di Dario ovvero vicino allo stile modern.

Guanto di sfida vinto dall’allievo della Celentano

Nonostante le polemiche della Celentano a vincere il guanto di sfida è stato proprio il ballerino della squadra di Alessandra Celentano. Tra i giudici ad esempio ad esprimersi è stato il cantante Stash che ha dato il suo voto a Michele affermando di aspettarsi di più da parte di Dario.