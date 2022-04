Mara Venier senza freni su Maria De Filippi: “Anche con la De Filippi su Canale 5 io …”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier è una nota conduttrice televisiva, forse la più amata di sempre della televisione italiana. E’ amata dai più grandi ma anche da più piccoli e su questo non c’è proprio alcun dubbio. Ebbene, sembra proprio che in questi giorni la Zia Nazionale abbia parlato nel corso di un’intervista svelando alcuni aneddoti molto interessanti sulla sua carriera ed anche sul suo ritiro dalle scene che dovrebbe avvenire a breve. Ma cosa ha dichiarato la conduttrice?



Mara Venier, intervista alla Zia nazionale

Mara Venier è la conduttrice più importante di tutti i tempi ed anche la più amata. Ha 71 anni e vanta una carriera davvero ricca di grandi successi. E’ da diversi anni al timone di Domenica in, una trasmissione che va in onda tutte le domeniche su Rai uno a partire dalle ore 14.00. Ebbene, sembra proprio che nel corso di un’intervista che la stessa ha rilasciato proprio in questi giorni, la conduttrice abbia svelato quello che è il suo più grande desiderio ovvero intervistare Papa Francesco.



Il suo desiderio? Intervistare Papa Francesco

«Un’idea meravigliosa. Chi non vorrebbe parlare con Papa Francesco? Io lo trovo straordinario. Di recente sono stata con lui un intero pomeriggio per un’udienza privata con altre persone, fra cui anche Carlo Verdone. Ha invitato tutti noi a raccontare qualcosa delle nostre vite. È stato molto emozionante». Queste le parole dichiarate da Mara Venier nel corso di questa intervista molto interessante. Riguardo la prima domanda che gli farebbe, sembra proprio che Mara abbia detto “«Adesso è quasi scontata. Questa guerra… Ma che sta succedendo? Che dobbiamo fare? Quando lui parla dice cose importanti, come quelle sui gay. Anche per questo amo il suo coraggio e la sua passione. È un papa rivoluzionario. Una scoperta continua”. Poi Mara sembra aver parlato del suo passato e soprattutto di quegli anni in cui è stata in qualche modo allontanata dalla Rai. Sappiamo bene che in quel periodo è passata a Mediaset, dove ha lavorato grazie anche all’aiuto di Maria De Filippi che l’ha voluto al suo fianco in alcune trasmissioni.



Il suo passato, l’aiuto di Maria De Filippi e Alessia Marcuzzi come erede

“Ero stata umiliata, dicevano che ero vecchia, e non pensavo di meritare quel trattamento. Infatti adesso il programma va benissimo, anche con la concorrenza di Maria De Filippi su Canale 5, un’amica vera. L’unica, lo voglio dire, che mi ha dato una mano. Cosa che non dimenticherò mai. Voglio dirlo perché la riconoscenza nel nostro mondo non esiste, ma per me sì“. Poi sembra che Mara si sia lasciata andare ad una confessione su chi secondo lei potrebbe essere la sua “erede” in tv e sembra essere uscito il nome di Alessia Marcuzzi. “Lei sarebbe perfetta. L’ho vista l’altra sera. Ci siamo bevute una bottiglia di champagne insieme. È in grande forma”.