Stefano De Martino sostituito a Made in Sud e lui sui social scrive …

Stefano De Martino ha trascorso la sua Pasqua insieme all’ex moglie, Belen Rodriguez. Ovviamente però l’ex ballerino e conduttore televisivo non si è dimenticato del fatto che a breve inizierà la nuova stagione di Made in Sud, il programma comico di Rai Due che ha condotto per due anni consecutivi. Sembra che anche per quest’anno l’azienda avesse pensato a De Martino per la conduzione del programma, ma essendo impegnato su Canale 5 con Amici di Maria De Filippi, sembra che il conduttore abbia dovuto rifiutare. I dirigenti hanno dovuto correre ai ripari e cercare nel giro di poco tempo un sostituto ed effettivamente sembra che ne abbiano trovato ben due. Si tratta di Clementino e di Lorella Boccia. Il programma farà il suo debutto lunedì 18 aprile, in prima serata. Ma Stefano come l’avrà presa?



Made in sud, arriva la nuova stagione con debutto lunedì 18 aprile 2022

Clementino e Lorella Boccia sono i due conduttori di Made in Sud dell’edizione 2022, il programma che va in onda su Rai Due. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che i vertici di Viale Mazzini avessero pensato a De Martino come conduttore ma in realtà, l’ex ballerino è impegnato con Amici di Maria De Filippi il serale, in qualità di giudice e per questo ha dovuto declinare l’invito.



Nuovi conduttori Clementino e Lorella Boccia, ma come ha reagito Stefano De Martino?

Dopo la diffusione della notizia della conferma di Clementino e Lorella come conduttori, sembra che qualcuno abbia ipotizzato che Stefano potesse provare un pò di gelosia. Ma come stanno davvero le cose? Sembra che in realtà Stefano non abbia affatto provato alcun pizzico di gelosia, anzi avrebbe fatto un bellissimo gesto nei confronti dei neo conduttori. Che gesto? Semplice, ha pubblicato una Instagram Stories, invitando il pubblico di Rai 2 a seguire la prima puntata di Made in sud. Insomma, nessuna invidia ma solo affetto nei confronti del programma che ha condotto per due anni consecutivi.



Stefano e Belen insieme ai loro figli per una serena Pasqua

Intanto, l’ex ballerino si è goduto queste giornate di festa insieme a Belen Rodriguez. Recentemente i due hanno confermato il ritorno di fiamma tra i due. Ad ogni modo, sembra che i due stiano cercando di andarci con i piedi di piombo e soprattutto di non esporsi troppo a livello mediatico per vivere questa nuova fase della loro vita nella massima tranquillità e serenità. A Pasqua hanno comunque mangiato insieme e hanno trascorso un bellissimo weekend ad Albarella, in provincia di Rovigo. Insieme a loro pare ci fosse Santiago ed anche la piccola Luna Marì.

