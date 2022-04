Verissimo, Roberta Morise al veleno contro la Rai: “Mi hanno mandato via dicendomi che …” ma poi interviene Dagospia

0 SHARES Condividi Tweet

Tornata in Italia dopo l’esperienza in Honduras ecco che la celebre showgirl italiana Roberta Morise si è lasciata intervistare da Silvia Toffanin a Verissimo. E proprio nel corso di tale intervista ha colto l’occasione per parlare degli anni trascorsi in Rai e dei programmi condotti nel corso della sua lunga e splendida carriera. Nonostante le sue parole la showgirl potrebbe presto tornare in Rai alla guida di un nuovo programma, ma sarà davvero così oppure no?

Roberta Morise intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo

E’ stata una delle protagoniste dell’edizione ancora in corso dell’Isola dei Famosi, e proprio di recente si è lasciata intervistare da Silvia Toffanin a Verissimo. Di chi stiamo parlando? Della bellissima Roberta Morise tornata in Italia dall’Honduras da poco tempo. Nel corso dell’intervista rilasciata alla Toffanin ecco che Roberta Morise ha ricordato i bellissimi programmi di cui è stata protagonista negli ultimi 17 anni, ma ha anche colto l’occasione per fare una particolare rivelazione. “Sono una donna fortunata, provengo da 17 anni di programmi bellissimi. Ma vengo da un periodo non sereno, dove per la prima volta in vita mia non ho saputo gestire la fine di un lavoro inaspettata. Ripartire è stato per me impossibile perché non sapevo da dove ripartire”, queste di preciso le sue parole.

Le parole di Roberta Morise sulla non riconferma in Rai

Roberta Morise insieme a Giancarlo Magalli ha condotto due edizioni di un programma Rai di grande successo ovvero ‘I Fatti Vostri’. Nonostante però gli ottimi risultati ottenuti la coppia non è stata riconfermata e anzi, al contrario, è stata sostituita dalla coppia formata da Anna Falchi e Salvo Sottile. “Lavoravamo in pieno Covid nella prima fase della pandemia. Ho salutato il pubblico dicendo “ci vediamo a Settembre” così come mi avevano detto. Tre giorni dopo la chiusura del programma ho ricevuto una telefonata di bugie dove mi si diceva che non sarei più stata una delle protagoniste del programma per motivi x. Erano bugie ovviamente perché poi si è dimostrato altro”, queste nello specifico le parole espresse da Roberta Morise che ha rivelato di essere rimasta delusa per quanto successo. La showgirl ha infatti voluto precisare che il programma andava bene, che erano un bel gruppo e che anche con Magalli andavano tanto d’accordo e ha poi concluso “Ora a I Fatti Vostri non c’è neanche più Giancarlo, ci hanno mandato tutti a casa”.

La rivelazione di Dagospia su Roberta Morise

Nelle ultime ore però si sta tanto parlando di una particolare rivelazione di Dagospia su Roberta Morise. Secondo il portale di Roberto D’Agostino l’ex naufraga potrebbe tornare su Rai 1 con un nuovo programma che occuperà la fascia estiva. “Il mezzogiorno di Rai1 ha ritrovato il successo con “E’ sempre mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici, a occupare la fascia estiva sarà un nuovo format, “Camper”, che racconterà le vacanze degli italiani”, queste nello specifico le parole espresse da Dagospia che ha poi continuato “Alla conduzione Tinto ma non sarà solo, al suo fianco una presenza femminile. Circolano diversi nomi, in pole position ci sarebbe Bianca Guaccero, in uscita da Detto Fatto con l’arrivo in quello spazio di Mia Ceran. In corsa anche Roberta Morise, fresca di partecipazione a L’Isola dei Famosi”. Ma sarà davvero così? Per scoprire la verità bisognerà attendere ancora un po’.