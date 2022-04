Fedez domanda a Belen il perchè Fabrizio Corona ce l’abbia tanto con lui e Belen gli risponde che Corona …

0 SHARES Condividi Tweet

Nelle scorse ore la nota showgirl e conduttrice de Le Iene, è stata ospite nel podcast di Muschio Selvaggio che sappiamo essere condotto da Fedez, Luis Sal e Martin. Stiamo ovviamente parlando di Belen Rodriguez, che in quest’ultimo periodo è stata parecchio al centro del gossip per via del ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Ebbene, sembra proprio che ad un certo punto, la Rodriguez abbia parlato della sua vita privata ed inevitabilmente dei suoi amori, compreso Fabrizio Corona. Fedez, avrebbe approfittato della presenza di Belen per chiederle il motivo per il quale l’ex re dei paparazzi spesso si scaglia contro di lui. Ma cosa avrà risposto la showgirl argentina?



Belen Rodriguez ospite nel podcast di Muschio Selvaggio

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nelle scorse ore Belen è stata ospite nel podcast di Muschio Selvaggio e pare che abbia risposto a diverse domande poste dai conduttori, Fedez, Luis Sal e Martin. Ad un certo punto il rapper milanese, avrebbe fatto una domanda su Fabrizio Corona, chiedendo a Belen se sapesse il motivo per cui lo odia così tanto.



La domanda di Fedez a Belen “Sai che Fabrizio Corona mi odia?”

“Sai che Fabrizio mi odia? Ogni giorno fa una cazz* di storia contro di me, è ossessionato. Che cazz* di ossessione ha nei miei confronti? Perché ho più tatuaggi di lui? Ma fatteli altri due così non rompi i coglion*. Non c’ha un cazz* da fare… vabbè“. Queste le parole di Fedez, che nel fare la domanda a Belen, sembra che abbia anche approfittato per lanciare una frecciatina velenosa a Fabrizio Corona.



La risposta della showgirl non tarda ad arrivare

Ad ogni modo, non è tardata ad arrivare la risposta da parte di Belen che in qualche modo ha sottolineato come effettivamente Corona sia solito scagliarsi contro tutti per far parlare di se.”Non penso che ti odi. Ma tu lo sai che il tuo outfit l’ho visto dalle sue storie? E’ invidioso perché sei più tatuato di lui. Quando ero fidanzata con lui gli ho detto che poteva fare prima a tatuarsi la lista della spesa. Lui non sta proprio apposto ma gli voglio bene con tutti i suoi difetti ma ce l’ha un po’ con tutti e lo fa per fare notizia, una strategia che non ha mai abbandonato”. Queste le parole della showgirl, la quale ha voluto anche sottolineare il fatto di essere ancora molto affezionata al suo ex, nonostante comunque negli anni abbiano avuto anche dei battibecchi.

