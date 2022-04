Jeremias Rodriguez abbandona L’isola dei famosi: “Non mi piacciono i reality” e Vladimir Luxuria lo umilia

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo qualche settimana di permanenza sull’isola, sembra che Jeremias Rodriguez abbia deciso di abbandonare. Ebbene sì, in queste settimane è stato sicuramente uno dei naufraghi più discussi di questa edizione del reality di Canale 5 ed è stato anche parecchio attaccato non soltanto dai suoi compagni d’avventura ma anche sui social network. Finito al televoto nel corso della penultima puntata della serata di ieri lunedì 18 aprile, sembra che Jeremias sia stato eliminato. Così come agli altri naufraghi, è stata data al fratello di Belen la possibilità di poter andare su Playa Sgamada, ma a quel punto Jeremias avrebbe preferito abbandonare il gioco e non salpare sulla seconda isola, dove tra l’altro si trova il padre Gustavo che non ha insistito più di tanto affinché il figlio rimanesse.



Isola dei famosi 2022, Jeremias Rodriguez abbandona il reality

Ebbene, questo è sostanzialmente quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 18 aprile 2022. Questa puntata è stata per gran parte dedicata proprio al fratello di Belen che in qualche modo ha voluto anche parlare di queste settimane sull’isola e dei motivi che lo hanno spinto ad avere questo atteggiamento considerato da gran parte della gente scontroso e talvolta aggressivo.



Il fratello di Belen spiega il perchè dei suoi comportamenti sull’Isola

«Avevo chiesto ai miei compagni di nominarmi ho bisogno di vedere la mia fidanzata, abbandono l’Isola. Vado via. Il mio scopo qui era portare papà, io ho fatto altri due reality ed è un mondo che non mi piace». Queste le parole di Jeremias. Anche Ilary Blasi avrebbe tentato in qualche modo di convincere Jeremias a rimanere, ma a quel punto sarebbe intervenuta Vladimir Luxuria che in qualche modo lo ha attaccato.

L’attacco di Vladimir Luxuria, il fratello di Belen lascia il reality

“Jeremias ma noi ti conosciamo solo per i reality”. Ad ogni modo, nonostante le intromissioni dallo studio, Il fratello di Belen non avrebbe cambiato idea. «Sarà una cosa in più che non farò, oggi mi sono tolto l’ultimo peso che era quello di chiedere scusa, ho bisogno di tornare a casa». Queste ancora le sue parole. Jeremias sembra sia stato piuttosto intenzionato a lasciare il gioco e pare che non abbia voluto trascorrere più nemmeno un attimo sull’isola.

