Don Matteo, forse torna Terence Hill e Raoul Bova, senza freni dice: “Questo è un …”

Sappiamo bene che Terence Hill, ovvero il noto attore protagonista per tanti anni della serie televisiva Don Matteo lo scorso anno ha annunciato il suo ritiro dalla serie televisiva targata Rai. L’annuncio è arrivato a grande sorpresa visto che dopo 13 anni, i fan più appassionati delle serie televisiva non si immaginavano che l’attore potesse venire meno al cast. Nei mesi scorsi si è parlato così di questo abbandono ed anche dell’attore che avrebbe preso il suo posto. Dopo tanta attesa e dopo tanti rumors è stato fatto il nome di Raoul Bova, il quale prenderà effettivamente il posto di Don Matteo e sarà il nuovo protagonista della serie televisiva di casa Rai. Si tratta di una figura davvero molto importante chiamata a sostituire Terence Hill. In tanti però cercano di capire se effettivamente quello di Terence Hill è un abbandono definitivo, oppure soltanto un arrivederci.



Don Matteo, l’abbandono di Terence Hill e l’arrivo di Raoul Bova

Ebbene, al settimanale TV Sorrisi e Canzoni a parlare pare sia stato Raoul Bova, il quale sembra abbia parlato di questa esperienza sul set così come del suo personaggio ed anche del rapporto con Mario Girotti. Roaul sembra aver sottolineato il fatto di aver dato tutto per poter interpretare al meglio questo personaggio, sottolineando di averci messo il cuore ed anche il tempo necessario per un’ottima riuscita.



In che rapporti sono Terence Hill e Raoul?

Inevitabilmente sembra aver parlato del suo rapporto con Terence Hill. L’attore romano avrebbe confessato di aver avuto un grandissimo feeling con Terence Hill sul set e che ad oggi i loro rapporti sono davvero ottimi. Raoul parla di Terence come di una “gran bella persona” che “ha rispetto per ogni cosa”. Raoul avrebbe raccontato di averlo incontrato dopo che la produzione lo ha scelto come sostituto di Don Matteo.“Mi ha detto: “Vai, ora tocca a te. Diventa indipendente, prenditi la tua identità”. Come un padre che lascia al figlio la sua azienda creata in tanti anni di lavoro”. Queste ancora le parole di Raoul, raccontando l’incontro con Terence Hill.Il futuro di Terence Hill, addio o arrivederci?

Sulla domanda sul cosa farà Terence Hill con Don Matteo, anche lo stesso Raoul ha aggiunto di non sapere nulla al riguardo. “Non ne so niente, è un mistero”, ha risposto l’attore che non ha escluso che in futuro l’attore possa tornare ad essere il protagonista della serie.“Nelle fiction tutto è possibile, sarebbe davvero una bella sorpresa”.