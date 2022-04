Amici, le parole di Veronica Peparini su Alessandra Celentano lasciano tutti senza parole: “Lei è una…”

0 SHARES Condividi Tweet

Il serale di Amici è seguito da migliaia di telespettatori ogni sabato sera. Ad appassionare il pubblico non sono solamente le varie esibizioni degli allievi ma anche le discussioni tra i professori. A sorpresa però di recente sono arrivate delle dichiarazioni di Veronica Peparini su Alessandra Celentano che hanno lasciato tutti senza parole. Ma esattamente, quali sono state le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Le dichiarazioni a sorpresa di Veronica Peparini su Alessandra Celentano

Veronica Peparini e Alessandra Celentano sono due insegnanti di danza della scuola di Amici che proprio nel corso dell’edizione in corso si sono più volte scontrate. Le due insegnanti infatti in diverse occasioni si sono rese protagoniste di scontri abbastanza accesi, e proprio per tale motivo le recenti dichiarazioni rilasciate proprio dalla Peparini hanno sorpreso tutti. L’insegnante di danza si è recentemente lasciata intervistare dal settimanale Nuovo, e proprio durante tale intervista ha colto l’occasione per parlare della collega esprimendo però nei suoi confronti, a grande sorpresa, delle bellissime parole.

Le parole di Veronica Peparini spiazzano

Nel corso dell’intervista rilasciata a Nuovo ecco che Veronica Peparini ha definito Alessandra Celentano “una grande professionista, molto preparata“. E poi ancora ha voluto precisare “Ha ragione quando parla dei requisiti fisici necessari per la danza classica“. Nel corso della stessa intervista la Peparini, che da 9 anni svolge il ruolo di insegnante di danza all’interno del talent, ha rivelato come negli anni gli allievi siano cambiati sottolineando che oggi i giovani sanno cosa vogliono. Inoltre secondo l’insegnante è importante che gli allievi vengano sempre aiutati, soprattutto nei loro momenti di smarrimento.

L’insegnante commenta la presunta crisi con Andreas Muller: “Il segreto del nostro amore è…”

Veronica Peparini ha poi voluto cogliere l’occasione per commentare le voci relative ad una presunta crisi nel suo rapporto con il fidanzato Andreas Muller. I due si sono conosciuti proprio all’interno della scuola di Amici dove Andreas ha partecipato come allievo. Il giovane è poi entrato a far parte del corpo di ballo di professionisti della famosa scuola di Canale 5 e il loro amore ha appassionato tutti i telespettatori del talent. Le voci di una loro presunta crisi hanno reso molto tristi i fan della coppia, e proprio per tale motivo Veronica Peparini ha deciso di intervenire per rivelare come stanno davvero le cose. “Nessuna crisi all’orizzonte. Il segreto del nostro amore, vero e puro, è quello di affrontare la vita con il sorriso”, queste le parole con cui l’insegnante di danza ha voluto mettere a tacere ogni gossip.