Amici, Carola eliminata,  Giulia Stabile scrive un commento e il web esplode di like

E’ andata in onda nella serata di sabato 16 aprile 2022 una nuova puntata del serale di Amici al termine della quale ad essere eliminata è stata la ballerina Carola Puddu. Proprio tale eliminazione ha fatto tanto discutere e nelle scorse ore ad intervenire esprimendo il suo pensiero è stata la vincitrice della scorsa edizione del talent show di Canale 5 ovvero Giulia Stabile. Il suo commento è tanto piaciuto ai followers, ma esattamente quali sono state le sue parole?

Carola Puddu eliminata da Amici

Carola Puddu è stata una delle protagoniste di questa nuova edizione di Amici e proprio per tale motivo la sua eliminazione non solo ha stupito tutti ma ha fatto anche tanto discutere. La giovane ballerina è stata eliminata proprio al ballottaggio con l’allievo Dario, ma sono stati davvero molti i telespettatori ad esprimere il proprio disappunto sui social. La stessa Carola prima di abbandonare la trasmissione è scoppiata in lacrime e ha anche colto l’occasione per dichiarare i suoi sentimenti ad un altro allievo della scuola ovvero Luigi. Il giorno dopo l’eliminazione la ballerina ha poi condiviso un lungo post sui social per ringraziare tutti coloro che le sono stati vicini in questi mesi.

Il post social della ballerina dopo l’eliminazione

“Finisce qua il mio percorso ad Amici. Sette mesi di tanta danza e tante emozioni. Non sono brava con le parole e non ne avrò mai abbastanza per ringraziare tutto lo staff, i maestri, i miei compagni, e voi, che mi avete sempre supportata ed incoraggiata anche nei momenti difficili. Maestro Alberto Montesso e maestra Alessandra Celentano siete stati i miei punti di riferimento. Terrò i vostri insegnamenti preziosi nella mia danza come nella mia vita”. Queste nello specifico le parole scritte da Carola sui social. La ballerina ha poi continuato il post affermando che aver lavorato con Anbeta e Michele Esposito è stato molto bello. E ha poi colto l’occasione per ringraziare tutti i ballerini professionisti con i quali ha lavorato nel corso dei mesi precisando “Porterò tutti questi bei ricordi nel mio cuore sempre con me. Forza squadra Zerbi Cele, andate avanti così come vi ho lasciati, siete i miei protetti”.

Il commento di Giulia Stabile alle parole di Carola

Sotto al post condiviso da Carola è poi arrivato il commento della ballerina Giulia Stabile, vincitrice di Amici 21. La ballerina, nello specifico, ha scritto “Cucciolina, ho tanti bei ricordi in sala con te, è stato bello ma ora sarà altrettanto bello, devi continuare a spingere proprio come ti ho vista spingere a don’t cha. Mi raccomando “chica mala”. Tanti i followers che hanno apprezzato il commento della fidanzata di Sangiovanni che è riuscito ad ottenere circa 17 mila mi piace.