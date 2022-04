Detto Fatto, Bianca Guaccero assente, rompe il silenzio e spiega cosa le è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Detto Fatto è una delle trasmissioni Rai più amate e seguite, ed infatti anche nel lunedì di Pasquetta la trasmissione è andata in onda su Rai 2. Un particolare però ha catturato l’attenzione dei telespettatori, e nello specifico stiamo parlando dell’assenza in studio della conduttrice Bianca Guaccero, grande assente anche della puntata andata in onda nella giornata di ieri 19 aprile 2022. Ma esattamente, per quale motivo la conduttrice è stata assente? A rivelarlo è stata la stessa Bianca Guaccero attraverso i social.

Bianca Guaccero assente da Detto Fatto

Molti sono stati i programmi andati in onda anche per Pasquetta, e tra questi anche Detto Fatto ovvero il programma di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero. Quest’ultima però non era presente in puntata ed infatti a condurre la trasmissione sono stati Gianpaolo Gambi, Carla Gozzi e Jonathan Kashanian. Ma, come mai la conduttrice era assente? A rivelarlo è stata proprio Bianca Guaccero sui social affermando “Ragazzi buon giorno!!! Tutto ok tranquilli, sono stata assente per motivi personali e anche perché sono contatto diretto con un positivo.”

Bianca Guaccero annuncia il suo ritorno

Bianca Guaccero oltre che nel corso della puntata di Pasquetta è stata assente anche in occasione della puntata di Detto Fatto andata in onda nel pomeriggio di ieri, martedì 19 aprile 2022. La conduttrice però sempre ieri ha voluto annunciare il suo ritorno in trasmissione affermando “Domani ci sarò, per fortuna credo averla svangata! Vi voglio bene.” Bianca Guaccero quindi dovrebbe essere presente in studio in occasione della puntata che verrà trasmessa proprio oggi su Rai 2. Diverse le persone che faranno il loro intervento nel corso di tale appuntamento, e nello specifico tra i tanti è possibile menzionare Anna Del Prete, Roberto Lucchi, lo chef Luca Natalini. Mentre invece ospiti della rubrica Discostar di Jonathan saranno Maurizio Solieri, noto per essere il chitarrista di Vasco Rossi, e poi ancora Davide De Marinis e Maiolina Simone.

Le parole di Jonathan sull’assenza di Bianca Guaccero

TvBlog per primo ha annunciato l’assenza della conduttrice dal noto programma di Rai 2. E successivamente, una volta iniziata la puntata, è stato lo stesso Jonathan a rivelare i motivi legati all’assenza della conduttrice. “Ve lo diciamo subito, per motivi personali oggi Bianca non è con noi ma faremo di tutto, noi della cricca con anche Benedicta Boccoli, per tenervi compagnia”, queste nello specifico le parole espresse da Jonathan.