Uomini e Donne, Ida e Riccardo nella bufera, interviene diretta Maria De Filippi

Ida Platano e Riccardo Guarnieri per molto tempo sono stati i protagonisti del trono over di Uomini e Donne. La loro storia d’amore inizialmente ha appassionato i telespettatori ma allo stesso tempo ha fatto anche tanto discutere. Ed ecco che adesso a distanza di alcuni mesi dalla fine della loro storia Ida e Riccardo si trovano ancora una volta al centro di polemiche e discussioni, ma come mai? Facciamo un po’ di chiarezza.

Ida e Riccardo al centro di polemiche e discussioni a Uomini e Donne

Da poche puntate Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne alla ricerca di un nuovo amore. E proprio all’interno del noto studio televisivo ha avuto modo di incontrare l’ex fidanzata Ida Platano. I due hanno dimostrato nel corso delle puntate di non provare indifferenza l’uno per l’altro, e proprio questo ha fatto molto arrabbiare l’opinionista Tina Cipollari che non ha avuto timore di esprimere il suo pensiero e di accusare l’ex coppia di essere nella trasmissione semplicemente perchè alla ricerca di visibilità. Tutto ha avuto inizio dopo che la conduttrice Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato con protagonisti Ida e Riccardo. Il cavaliere del trono over e la dama parlavano davanti alla telecamera, ridevano e si sfioravano. Proprio questa complicità tra i due ha fatto arrabbiare e ha insospettito Tina Cipollari.

Tina Cipollari contro Ida e Riccardo

Se da una parte Gianni Sperti ha continuato a difendere l’ex coppia ecco che Tina Cipollari si è invece scagliata contro i due. “Finalmente è finita questa pagliacciata”, queste le parole espresse dalla nota opinionista che ha proseguito “Scusami Riccardo, devo ancora capire il tuo scopo: se vi piacete ancora perché vai a prendere in giro Gloria? Lei che ti tocca, lei con gli occhi lucidi, che pagliacciata è questa! Maria secondo te questo era un dialogo tra persone indifferenti? O recitano… Fate proprio pena! L’ipotesi è che voi siete due grandi furbi, state qua solo per visibilità”. Ida e Riccardo hanno risposto parlando semplicemente di un ‘momento di ritrovo’ ma Tina ha poi proseguito rivolgendosi direttamente a Ida e affermando “Ma tu pensi di imbrogliare tutta la gente che ci guarda con la faccia angelica? Ma a chi volete prendere in giro?”.

Il pensiero di Maria De Filippi sull’ex coppia del trono over

Maria De Filippi ad un certo punto è quindi intervenuta sulla questione affermando che probabilmente Ida e Riccardo si piacciono ancora e precisando che probabilmente si sono lasciati non perchè non si piacciono più ma solamente perchè non smettevano mai di litigare. E a proposito di tale complicità la De Filippi si è espressa affermando “Io lo trovo umano”. Parole alle quali Tina ha poi replicato “Durante questa separazione si potevano sentire al telefono. Caso strano lui torna e lei ha un certo effetto”. Riccardo da parte sua ha voluto precisare di non aver calcolato il suo ritorno ma Tina ha voluto precisare che anche il pubblico ha il suo stesso pensiero. “Con l’unica differenza che la vita è la loro e non del pubblico!”, così Maria De Filippi ha cercato di mettere la parola fine a tale polemica.