Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve fuori di sè: “Bisogna …”

Francesca Fagnani è la conduttrice di Belve, il noto programma che in quest’ultimo periodo sembra sia stato sotto i riflettori per via degli ascolti bassi. Ebbene, le ultime puntate sembra che non siano state soddisfacenti dal punto di vista degli ascolti. Ma a distanza di qualche giorno, ecco essere arrivato il pensiero della conduttrice, che ha voluto rispondere e dire la sua al riguardo. Ma cosa ha dichiarato la conduttrice?



Francesca Fagnani la conduttrice al timone di Belve parla del suo programma

Francesca Fagnani è al timone del programma Belve, ormai da diverso tempo. In questi ultimi tempi si è parlato di ascolti bassi e per questo motivo, Francesca ha pensato bene di intervenire e difendere il programma che la vede alla conduzione e al quale tiene tanto. Sui social sono in tanti a commentare e parlare di questo programma, che sembra abbia un grande seguito. Per chi non lo avesse mai visto, si tratta di un programma in cui gli ospiti accettano di rispondere a delle domande al buio poste proprio dalla conduttrice, la Fagnani che in determinate occasioni non si è tirata indietro ed ha anche fatto delle domande piuttosto scomode.



Ascolti bassi per Belve?

Adesso, che il programma volge al termine, almeno per questa stagione, sembra proprio che in tanti abbiano fatto qualche critica al format. Per la Fagnani è stata un’edizione davvero molto particolare e soddisfacente, ma non tutti sembrano essere dello stesso pensiero. Nonostante si parli di ascolti bassi, ad oggi Belve risulta uno dei programmi più visti ed anche più scaricati su Raiplay.



Francesca interviene e difende il suo programma “Gli ascolti bisogna leggerli. Siamo una delle trasmissioni più scaricate di Raiplay. E quando si è il secondo programma più scaricato della Rai significa che la collocazione non è proprio fortunata. Poi bisogna vedere, in gergo, quante teste fa, calcolare gli ascolti”. Queste le parole di Francesca che è scesa in campo per difendere così il suo programma. Anche la stampa pare che abbia promosso a pieni voti il programma e ci sono tutte le basi per una nuova stagione con al timone sempre la stessa conduttrice.

