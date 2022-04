Ciao Darwin, Sonia Bruganelli risponde al veleno a chi mette in discussione la prossima edizione: “Ma io mi chiedo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ciao Darwin è sicuramente una delle trasmissioni più amate di Mediaset, ed è proprio per questo motivo che sono molti i telespettatori che si domandano se ci sarà una nuova edizione della trasmissione oppure no. A dare una risposta a tale domanda nelle ultime ore è stata la moglie di Paolo Bonolis ovvero Sonia Bruganelli. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

In arrivo una nuova edizione di Ciao Darwin?

Molti sono i telespettatori che per tanti anni hanno seguito con costanza e con passione ‘Ciao Darwin’ ovvero il celebre programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Proprio per tale motivo sono molti coloro che nelle ultime settimane si sono chiesti se è in arrivo, nei prossimi mesi , una nuova edizione della trasmissione oppure no con alla conduzione sempre Paolo Bonolis e il collega e amico di sempre Luca Laurenti. A rispondere a tale domanda è stata, anche se indirettamente, la moglie di Paolo Bonolis ovvero Sonia Bruganelli. L’ex opinionista del GF Vip 6 ha nello specifico ricondiviso sui social le parole riportate da TvBlog aggiungendo un suo commento.

La risposta di Sonia Bruganelli alle parole di TvBlog

TvBlog ha risposto alle curiosità dei fan della trasmissione scrivendo “Non è prevista”. La moglie di Paolo Bonolis ha ricondiviso la risposta data da TvBlog aggiungendo un commento che a molti è sembrata una chiara risposta alla curiosità sopracitata. La Bruganelli alle parole di TvBlog ha aggiunto “Io vi adoro, ma mi chiedo… da chi non è previsto?!?! Da voi??”. Con queste parole quindi l’ex opinionista del GF Vip sembrerebbe aver smentito quanto dichiarato da TvBlog. Un utente infatti sotto al post scritto dalla Bruganelli ha commentato affermando “Ma la vera domanda è: ci sarà una nuova edizione Sonia?” , domanda alla quale la Bruganelli ha risposto semplicemente aggiungendo una linguaccia e non dando quindi una risposta chiara.

Ciao Darwin in pausa dopo otto edizioni?

Ciao Darwin è andato in onda per ben otto edizioni, e l’ultima è stata trasmessa di preciso nel 2019. Adesso dopo qualche anno di pausa sono molti coloro che attendono con ansia la messa in onda della nuova edizione, ma per scoprire se ci sarà oppure no bisognerà ancora attendere.