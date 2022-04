Oggi è un altro giorno, Samuel Peron diretto su Memo Remigi: “Mi aspettavo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata di Oggi è un altro giorno è andata in onda nel pomeriggio di ieri, giovedì 21 aprile 2022. E proprio la puntata in questione si è aperta con uno scherzo a Samuel Peron che ha tanto divertito i telespettatori e di cui si sta tanto parlando.

Scherzo a Samuel Peron a Oggi è un altro giorno

La nuova puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda nel pomeriggio di ieri ha avuto inizio con un particolare scherzo organizzato nei confronti del ballerino Samuel Peron. Nello specifico proprio nel corso dell’anteprima della trasmissione è stato anticipato ai telespettatori che nella stessa giornata vi erano due compleanni importanti da festeggiare, e terminata la pubblicità è stato possibile scoprire che i compleanni in questione erano quelli della Regina Elisabetta e del ballerino Samuel Peron. Ed ecco che proprio quest’ultimo, noto anche per essere un ballerino professionista di Ballando con le Stelle, ha ricevuto una sorpresa o almeno questo ha creduto inizialmente. Infatti per il ballerino è arrivato all’interno dello studio un grande pacco ma in realtà non vi era dentro nessuna sorpresa.

Memo Remigi dentro il grande pacco a sorpresa per Samuel Peron

Samuel Peron ha annunciato ai telespettatori di aver compiuto 40 anni e quando all’interno dello studio è arrivato questo grande pacco regalo ecco che la conduttrice si è rivolta al noto ballerino affermando “C’è un regalo per te”. In realtà si trattava di uno scherzo, ed infatti dal grande pacco a sorpresa è uscito proprio il noto cantante Memo Remigi provocando nel festeggiato una simpatica reazione. Samuel Peron è infatti scoppiato subito a ridere mentre invece Memo Remigi ha iniziato a cantare il noto brano intitolato “Io ti darò di più”.

La risposta di Samuel Peron allo scherzo

“Mi aspettavo una donna invece mi avete fatto trovare Memigio”, sono state queste nello specifico le parole espresse dal noto ballerino divertito per quanto accaduto. Tutti in studio si sono divertiti per lo scherzo organizzato dalla trasmissione per Samuel Peron e tra coloro che hanno commentato vi troviamo anche Carolina Rey che ha di preciso affermato “Quando arriverà il mio compleanno non fatemi nessun regalo, grazie!”. Dopo lo scherzo la conduttrice della trasmissione, e quindi Serena Bortone, ha poi fatto vedere ai telespettatori un video dedicato proprio a Samuel Peron e che raccoglieva tutti i momenti più importanti e divertenti delle varie presenze del ballerino nel noto programma di Rai 2.