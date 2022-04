Detti Fatto, Jonathan fa una battuta velenosa “Non è per nulla simpatica …”

0 SHARES Condividi Tweet

Jonathan Kashanian lo conosciamo tutti per essere un noto personaggio televisivo ed anche un noto opinionista del programma Detto fatto di Bianca Guaccero. All’interno di questa trasmissione che va in onda tutti i giorni su Rai 2 sembrerebbe che Jonathan curi una rubrica molto interessante dove molto spesso parla dei vip e di vicende a loro legate.



Detto Fatto, le parole di Jonathan Kashanian sulla nota pop star

Ebbene, sembra che nel corso della puntata che è andata in onda giovedì 21 aprile, Jonathan sia stato al comando della trasmissione per via della mancanza di Bianca Guaccero. La rubrica tenuta dallo stesso Jonathan è comunque andata in onda e si è concentrata perlopiù sui matrimoni vip. Ad un certo punto, il noto opinionista sembra aver parlato di Jennifer Lopez, la nota popstar americana e nello specifico Jonathan avrebbe espresso delle parole non proprio così tanto belle. Sappiamo bene che Jennifer Lopez è pronta a dire sì all’attore Ben Affleck, suo ex storico. I due da un po’ di tempo a questa parte sono tornati insieme e sembra che adesso siano pronti a compiere questo grande passo.



Jonathan e le parole non belle nei confronti di Jennifer Lopez

Ad ogni modo, parlando di questa storia d’amore e di queste imminenti nozze, pare che Jonathan Kashanian abbia espresso il suo parere proprio sulla nota pop star. “Io l’ho conosciuta anni fa e posso dire che non è per nulla simpatica!“ queste le parole di Jonathan. A quanto pare, Jonathan avrebbe avuto modo di conoscere la popstar proprio mentre lavorava per una trasmissione Mediaset e molto probabilmente si riferiva a Verissimo il programma di Silvia Toffanin. Insomma, il noto opinionista non sembra aver fatto mistero sul fatto che Jennifer Lopez gli stia antipatica e lo si è capito anche dalle parole che ha utilizzato durante la sua rubrica nel programma di Rai 2.



La battuta velenosa sugli uomini di Jennifer e sugli anelli di fidanzamento

Ad un certo punto, poi, Jonathan avrebbe fatto una battuta piuttosto velenosa nei confronti della pop star. L’opinionista avrebbe pensato bene di elencare i mariti ed i fidanzati della nota cantante e attrice ed ancora gli anelli di fidanzamento che gli uomini le hanno regalato. Jonathan sembra aver sottolineato il grande valore di questi anelli, tra cui quello regalato dall’ex marito Mark Anthony. “Lei sicuramente avrà pensato facciamo due figli insieme perché l’anello merita.”

