Mattino 5, Federica Panicucci fa una gaffe terribile con Ilary Blasi …

Federica Panicucci è una nota conduttrice televisiva, la quale ormai da diversi anni è al timone di una trasmissione quale Mattino 5 che va in onda tutte le mattine su Canale 5. Ebbene, proprio oggi venerdì 22 aprile 2022 è andata in onda l’ultima puntata settimanale di Mattino 5 e proprio al termine della stessa, la conduttrice fatto una grande gaffe che non è di certo passata inosservata ai tanti telespettatori. Ma cosa è accaduto in studio a Mattino 5?



Mattino 5, Federica Panicucci e la gaffe che non passa inosservata

Ebbene, come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso dell’ultima puntata di Mattino 5, la conduttrice sarebbe stata protagonista di una gaffe. Federica avrebbe ricordato ai telespettatori le trasmissioni che sarebbero andate in onda nella giornata odierna sui principali canali Mediaset. Ad un certo punto la conduttrice pare abbia fatto una gaffe, ovvero avrebbe dimenticato di nominare Ilary Blasi.



Tra i tanti programmi del weekend, Federica dimentica Ilary e l’Isola dei famosi

Ebbene si, sembrerebbe proprio che nell’elencare i programmi della giornata, Federica abbia dimenticato di nominare L’Isola dei famosi, il noto reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.“Vi diamo un po’ di appuntamenti per il weekend…Stasera Rete 4 Gianluigi Nuzzi con Quarto Grado…E poi nel weekend su Canale 5 in prima serata c’è Amici, poi domani pomeriggio ci sarà anche Verissimo…”. Queste le parole di Federica che, come potete vedere, ha completamente dimenticato di nominare la Blasi. Questa dimenticanza non è di certo passata inosservata ai tanti telespettatori che si trovavano in quel momento all’ascolto e immediatamente lo hanno fatto notare sui social.



La conduttrice si scusa in diretta con un suo ospite

In realtà, sembra che Federica abbia anche commesso un’altra disattenzione nel corso dell’ultima puntata di Mattina 5. Ad un certo punto, la conduttrice sarebbe stata costretta a scusarsi con un suo ospite per non aver potuto dare lo spazio che meritava.“Mi perdoni Francesco per la lunga attesa…Oggi in diretta è andata purtroppo così, ma spero di rimediare nei prossimi giorni Francesco…“. Queste le parole della conduttrice che ha ancora aggiunto “Le chiedo ancora perdono per questa infinita attesa…Se ha piacere di tornare la rinviterei volentieri perchè ci sono tante cose che devo chiederle…”.

