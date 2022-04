Uomini e Donne, Maria De Filippi mai vista così: “Non ti fa onore …”

0 SHARES Condividi Tweet

A Uomini e Donne dame e cavalieri partecipano nella speranza di riuscire a trovare l’amore ma molto spesso non mancano nemmeno le discussioni. Questo è stato nello specifico quanto accaduto proprio nel corso dell’ultima puntata del noto programma di Canale, puntata nel corso della quale ad intervenire è stata anche Maria De Filippi. La conduttrice si è nello specifico scagliata contro il cavaliere Alessandro Vicinanza per difendere la dama Desiréé. Ma esattamente per quale motivo?

Maria De Filippi contro Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne

Maria De Filippi non ha mai avuto il timore di esprimere il suo pensiero, anche se questo significa dover andare contro alcune dame e cavalieri della sua trasmissione. Questo è stato infatti quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata del noto programma in onda su Canale 5. Nello specifico la conduttrice di Uomini e Donne si è scagliata contro il cavaliere Alessandro Vicinanza per le parole espresse nei confronti di Desiréé. Alla redazione di UeD infatti il cavaliere sembrerebbe aver sottolineato di avere uno stile di vita diverso da quello della dama precisando che mentre lui a Pasqua era ad Ibiza lei era a festeggiare in famiglia. Proprio queste parole non sembrerebbero essere piaciute alla conduttrice che ha replicato affermando “Quello che hai detto mi sembra sufficiente, se non ti piace una donna non vai a dire alla redazione abbiamo due stili diversi, vuol dire che non puoi stare con una persona che fa il weekend con la mamma, non ti fa molto onore come esempio. Possiamo dire che non ha avuto la sensibilità di capire chi aveva davanti!”. Parole alle quali si sono poi susseguite quelle di Desiréé che ha accusato l’uomo di non essere umile.

Le parole di Desiréé e la risposta di Alessandro

“Un disastro, non credo di essere la ragazza che fa per lui, abbiamo parlato della mia prossima vacanza con mia figlia al mare, per lui non è così speciale”, queste sono state nello specifico le parole espresse da Desiréé. Parole alle quali Alessandro ha risposto affermando “Anzi tutto il contrario. Ci siamo conosciuti, abbiamo preso un caffè, poi abbiamo iniziato una conoscenza telefonica, non ho trovato interesse nei suoi riguardi, abbiamo fatto un aperitivo”. Desiréé ha rivelato di essere imbarazzata dall’uomo forse proprio perchè a lei piace molto, mentre invece Alessandro ha provato a giustificarsi affermando che non pensa di averla messa in imbarazzo perchè proprio a livello fisico non ha sentito grande trasporto. La conduttrice ha risposto “Non si fidanzano solo quelli che vanno a Ibiza” parole alle quali Alessandro ha replicato affermando che in passato faceva le vacanze con la fidanzata e con la famiglia, sottolineando inoltre di provenire da una famiglia umile. Secondo Alessandro quindi la loro storia non funziona semplicemente perchè sono diversi.

La conduttrice contro il cavaliere: “Il principe è andato…”

La discussione tra Alessandro e la conduttrice è poi proseguita con le parole espresse dalla conduttrice che arrabbiata per quanto accaduto si è rivolta al cavaliere affermando “Il principe è andato in un quartiere popolare! Sono convinta che se lei ti fosse piaciuta non c’era vacanza che tenesse, sbagli a far arrivare a una come lei questo tipo di pensiero e a confermalo alla redazione stop!”. A questo punto Alessandro si è rivolto verso Desiréé chiedendole scusa per averle mancato di rispetto. Mentre invece nei confronti di Gianni Sperti si è rivolto affermando “Enfatizzi cose inutili”.