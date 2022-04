The Voice Senior 2022, bomba su Orietta Berti: “non ci sarà …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tra le trasmissioni Rai più seguite e apprezzate dai telespettatori vi troviamo sicuramente ‘The Voice Senior’ ovvero il programma condotto dall’amatissima Antonella Clerici. Diversi i giurati che fanno parte della trasmissione, e tra questi vi troviamo anche Orietta Berti. O almeno così è stato in passato. Secondo quanto emerso da alcuni rumors infatti la celebre artista potrebbe non essere confermata per la prossima edizione, ma sarà davvero così oppure no?

Orietta Berti assente nella nuova edizione di The Voice Senior?

E’ delle ultime ore la notizia secondo la quale la nota artista italiana Orietta Berti potrebbe non essere confermata per la nuova edizione di The Voice Senior. O almeno questo è stato quanto emerso dall’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo su Oggi. “Forse non tutti sanno che il prossimo anno potrebbe non essere riconfermata nel cast della trasmissione…”, queste nello specifico le parole espresse da Dandolo sull’ultimo numero di Oggi.

Il presunto nome dell’artista che potrebbe sostituire Orietta Berti a The Voice Senior

Quello che nelle ultime ore molti telespettatori e fan di The Voice Senior si stanno chiedendo è chi potrebbe prendere il posto della nota artista. Una domanda alla quale al momento non sembrerebbe essere possibile dare una risposta, e questo perchè al momento non sembrerebbe essere ancora chiaro. Sempre Alberto Dandolo su Oggi si è espresso rivelando che molto presto dovrebbero avere inizio i casting. Ma a svelare qualche dettaglio in più è stato invece TvBlog.it secondo il quale a prendere il posto di Orietta Berti potrebbe essere un’altra famosissima artista italiana ovvero Iva Zanicchi. Ma, sarà davvero così oppure no? Il portale sopracitato ha voluto precisare che in realtà al momento non vi sarebbe niente di confermato, per cui si tratta di semplici indiscrezioni e di nulla di più.

I giudici confermati per la nuova edizione del noto programma di Rai 1

Se la presenza di Orietta Berti per la nuova edizione di The Voice Senior sembra essere a rischio ecco che invece, al contrario, ad essere confermata sembrerebbe essere la presenza degli altri giudici della trasmissione. E quindi di Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. “Ritorneranno invece in qualità di giurati il rapper Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè…”, questo sempre quanto rivelato da Dandolo. Ma sarà davvero tutto così oppure no? Per scoprirlo bisognerà attendere la messa in onda della nuova edizione del programma prevista per il prossimo autunno.