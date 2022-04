Domenica In, Mara Venier massacrata sui social: “E’ peggio della D’Urso perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata di Domenica In è andata in onda nella giornata di ieri, domenica 24 aprile 2022. Diversi gli ospiti in studio e tra questi anche il noto attore italiano Raoul Bova. Proprio l’intervista realizzata al divo del cinema italiano è costata qualche critica alla conduttrice, ma come mai? Facciamo un po’ di chiarezza.

Momenti di imbarazzo a Domenica In per Raoul Bova

L’intervista rilasciata da Raoul Bova a Domenica In è stata lunga e davvero tanto speciale. Diversi gli argomenti affrontati, tanti i momenti emozionanti ma non sono mancati nemmeno i momenti di particolare imbarazzo. Quando? Il noto attore appena arrivato in studio ha subito ballato insieme alla conduttrice sulle note della musica dell’Orchestra Casadei. Proprio al termine del ballo Mara Venier sembrerebbe aver insistito affinché l’attore poggiasse la mano sul suo petto. E proprio questo suo gesto ha fatto tanto discutere e ha fatto si che la conduttrice finisse al centro di una vera e propria polemica sui social.

La conduttrice al centro di una grossa polemica

“Senti, senti…”, queste le parole con cui Mara Venier ha invitato l’attore Raoul Bova a poggiare la mano sul suo petto. L’attore in realtà sembrerebbe aver provato a tirarsi indietro ma la conduttrice ha proseguito “Senti… E senti!”. A questo punto il compagno di Rocio Munoz Morales ha replicato affermando “Oddio Mara” e la conduttrice ha continuato “No ma senti, senti… Senti” e dopo aver preso la mano dell’attore l’ha poggiata proprio sul suo petto. Rivolgendosi a Raoul Bova ha poi affermato “Com’è?” e l’attore ha risposto “Grande“. Poco dopo ha poi avuto inizio l’intervista nel corso della quale Bova ha parlato della sua carriera ma anche della sua vita privata.

I commenti social di molti utenti contro Mara Venier

Se da una parte sono stati molti i telespettatori che si sono divertiti nel guardare la Venier e Raoul Bova ecco che allo stesso tempo sono stati in molti a rivolgere delle accuse alla conduttrice non solo per quanto accaduto con Bova ma anche per il modo in cui è stata realizzata l’intervista. Diversi sono stati i filmati mandati in onda in cui era presente la stessa Mara Venier protagonista di vecchie interviste effettuate in passato proprio al noto attore, e proprio questa sua presenza in vari filmati non è piaciuta ad alcuni fan di Domenica In che hanno poi commentato sui social. “Mara invita gli ospiti per parlare di sé. Non è la prima volta e infastidisce parecchio. Possiamo sperare in nuovi conduttori per gli anni prossimi?”, e ancora “La Venier sempre più autocelebrativa stile Barbara D”urso… mah”, “Mara Venier è diventata proprio ripetitiva, tutto maracentrico”. Questi alcuni dei commenti social contro la conduttrice.