Francesca Fialdini al vetriolo in diretta tv: “Se gli ospiti non devono presentare qualcosa non vengono nella mia trasmissione…”

Francesca Fialdini è una nota conduttrice la quale è al timone di uno dei programmi di grande successo di casa Rai, ovvero Da Noi a ruota libera. Nel corso dell’ultima puntata del programma in questione, andata in onda ieri domenica 24 aprile 2022 sembra che la Fiadini abbia avuto come ospite Francesca Fagnani che ha parlato così della sua trasmissione Belve. Ad ogni modo, ad un certo punto sembra che la conduttrice abbia lanciato una frecciatina ai suoi ospiti. Ma cosa ha dichiarato?



Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera ospita Francesca Fagnani

Francesca Fiadini è una nota conduttrice, la quale è al timone di Da noi a ruota libera, una trasmissione che va in onda la domenica pomeriggio, subito dopo Domenica In. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che nel corso dell’ultima puntata, la conduttrice abbia ospitato Francesca Fagnani che è la conduttrice di Belve. “Ho scelto di invitare ospiti che non dovevano presentare o promuovere nulla”. Queste le parole dell’ospite, alla quale ha replicato immediatamente la Fialdini.



La stoccata della Fialdini ai suoi ospiti “Io se non invito….”

“Io se non invito a presentare o promuovere qui non ci viene nessuno.” Queste le parole della Fialdini che ha così lanciato una vera e propria stoccata ai suoi ospiti. Ad ogni modo, nel corso della puntata, la conduttrice Francesca Fialdini pare che abbia voluto ricordare la grande Catherine Spaak, ovvero l’attrice e cantante che purtroppo è deceduta lo scorso 17 aprile 2022. La conduttrice nel parlare di Catherine sembra si sia detta piuttosto emozionata e poi nel ricordarla, ha utilizzato delle bellissime parole.



Il ricordo commovente di Catherine Spaak, la conduttrice molto emozionata

“Abbiamo parlato di donne cercando di evidenziare delle caratteristiche che secondo noi appartenevano a questa donna qua a cui vogliamo dedicare tutta questa puntata.” Poi, la Fialdini avrebbe mandato in onda un filmato celebrativo della nota attrice, conduttrice e cantante che ha contribuito a scrivere la storia della musica e dello spettacolo in generale. La ricordiamo principalmente per il suo programma Harem che ha avuto un grandissimo successo. “Grande amica delle donne che con eleganza e potenza della sua personalità ha saputo fare la differenza, ci manca molto. Ti vogliamo bene!”. Questo ancora quanto aggiunto dalla Fialdini che è apparsa tra l’altro piuttosto emozionata e commossa.