Finita la storia tra Manuel e Lulù, Maria Monsé scrive un post e lascia tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Da ormai diverse ore non si fa altro che parlare della fine della storia d’amore tra i due ex concorrenti del GF Vip 6 ovvero Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Tra coloro che hanno commentato la notizia vi troviamo anche Maria Monsé ma esattamente in che modo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Manuel e Lulù annunciano sui social la fine della loro storia

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Nonostante dei primi momenti difficili ecco che i due poco alla volta sono riusciti a trovare, all’interno della casa più spiata d’Italia, il loro equilibrio. Nel corso delle settimane trascorse in casa ma anche quando si sono dovuti separare in seguito all’uscita di Manuel ecco che i due ex gieffini hanno sempre parlato di grande amore e del desiderio di creare insieme una famiglia. Purtroppo però le loro parole non sembrerebbero aver trovato riscontro nella vita reale ed infatti proprio nelle scorse ore Manuel ha annunciato sui social la fine della sua storia con la giovane Principessa. E mentre il nuotatore ha parlato di “divergenze” ecco che Lulù ha voluto specificare che la fine della loro storia d’amore è stata causata da altre persone.

Le parole di Lulù sulla fine della sua storia d’amore con Manuel

“È colpa di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione. […] Ovviamente non persone della mia famiglia. Anche perché i miei familiari appena hanno conosciuto Manuel subito hanno avuto un affetto per lui, hanno sempre avuto buone intenzioni con lui, non è che avevano un pensiero negativo. Purtroppo non c’è stato il contrario dalla sua famiglia verso di me, anche se io sono stata una persona molto amichevole”. Queste nello specifico le parole espresse da Lulù che sembrerebbe quindi aver rivolto delle accuse alla famiglia dell’ex fidanzato.

Il commento di Maria Monsè rivolto a Manuel

In molti nelle scorse ore hanno colto l’occasione per commentare la notizia. E tra i tanti commenti a catturare particolarmente l’attenzione è stato quello dell’attrice Maria Monsé. L’ex gieffina ha nello specifico scritto un messaggio rivolto a Manuel e ha di preciso affermato “Caro Manuel l’amore esiste. Tu questo lo puoi capire guardando l’esempio bello che hai nella tua meravigliosa famiglia. Sono sicura che presto lo troverai perché sei fantastico! Ti voglio bene spero di poterti abbracciare presto”. Quello che in molti si stanno domandando è ‘Come reagirà Lulù?’. Non ci rimane che attendere.