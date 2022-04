Tommaso Stanziani senza freni su Zorzi “Io ho …”

0 SHARES Condividi Tweet

Da circa un anno sono fidanzati e con il loro amore stanno facendo sognare moltissime persone. Di chi stiamo parlando? Dell’ex ballerino di Amici Tommaso Stanziani e dell’ex vincitore del GF Vip 5 ovvero Tommaso Zorzi. I due si mostrano spesso in pubblico felici ed innamorati ma come ogni coppia si sono trovati anche ad affrontare alcuni momenti di difficoltà. A raccontarlo è stato proprio Stanziani nel corso di una recente intervista rilasciata a Whoopsee.it, ma quali sono state di preciso le sue parole?

Tommaso Stanziani intervistato da Whoopsee.it parla della sua storia con Tommaso Zorzi

E’ trascorso circa un anno da quando Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani hanno annunciato ai propri fan e followers di essere felici e innamorati. Ed ecco che a distanza di circa un anno da quel momento i due continuano ad essere inseparabili. Oggi convivono e come ogni coppia vivono dei momenti di grande felicità e altri un po’ meno. Intervistato da Whoopsee.it l’ex ballerino di Amici ha raccontato di un momento di crisi o meglio di un litigio particolare scatenato dalla sua gelosia.

Le parole dell’ex ballerino di Amici: “Sono una persona attenta ai dettagli”

Tommaso Stanziani ha rivelato di essere una persona gelosa e di prestare molta attenzione alle piccole cose. E proprio a proposito del litigio sopracitato ha dichiarato “Io non sono geloso di ‘cosa fai’. Sono una persona che sta molto attenta ai piccoli dettagli. Quindi magari c’è stata una volta in cui mi ha infastidito qualcosa che aveva fatto che per lui non era niente e per me invece era tanto”. Nulla di particolarmente grave quindi ma che comunque ha provocato tra i due un litigio.

Tommaso Stanziani rivela i particolari del suo litigio con il fidanzato

A catturare l’attenzione sono stati i particolari del litigio raccontati proprio da Tommaso Stanziani. Il giovane ballerino ha infatti rivelato “Ho iniziato a prendere le scarpe. Lui che ne ha tante di scarpe, ho iniziato a prenderle una alla volta e a lanciare le scarpe, non addosso, bastava fare disordine perché lui non sopporta il disordine. Ho iniziato a prendere queste scarpe e ho iniziato a lanciarle a caso per la casa in modo molto tranquillo“. A commentare il video dell’intervista pubblicato proprio da Whoopsee.it è stato il fidanzato Tommaso Zorzi che ha provato a smentire il tutto scrivendo “Ma non è vero” e aggiungendo poi delle emoji sorridenti.