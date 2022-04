Isola dei famosi, Vladimir Luxuria durissimo con i naufraghi: Ma basta con …”

0 SHARES Condividi Tweet

Jeremias Rodriguez è il fratello di Belen, ma è stato anche un naufrago di questa edizione dell’Isola dei famosi 2022 attualmente in corso. Il giovane è stato eliminato soltanto da pochi giorni, eppure di lui in Honduras se ne continua a parlare. Ovviamente essendo stato uno dei protagonisti principali del reality, è chiaro che abbia lasciato delle dinamiche e che per questo se ne continui a parlare. Ad ogni modo, sia nei giorni scorsi che ieri sera in puntata alcuni naufraghi pare che abbiano fatto spesso il nome di Jeremias, tanto che ieri sera, nel corso della puntata ad un certo punto Vladimir Luxuria sarebbe letteralmente andata su tutte le furie. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.



Isola dei famosi, continua ad “Aleggiare” il nome di Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez ha lasciato l’Isola dei famosi qualche giorno fa ed è tornato a casa dalla sua famiglia e dalla fidanzata. Non essendo stato eliminato dal gioco, ma ha abbandonato di sua spontanea volontà il reality, il fratello di Belen non ha preso parte alla puntata di ieri sera, eppure il suo nome è stato fatto in diverse occasioni. Una di queste è stato il faccia a faccia tra Edoardo Tavassi e Blind. Nonostante nei giorni scorsi i due sembrava avessero risolto, in puntata pare che abbiano continuato a litigare.



Lo scontro piuttosto acceso tra Edoardo e Blind

Edoardo nello specifico avrebbe continuato a ribadire il fatto che Blind avrebbe cambiato atteggiamento dal momento in cui Jeremias gli avrebbe consigliato di litigare per poter creare dinamiche ed essere al centro dell’attenzione nel gioco. Blind però avrebbe negato che questo sia accaduto ed ha accusato Edoardo di influenzare in qualche modo la sorella Guendalina. Dopo questo scontro tra i due, Vladimir ha preso la parola dicendo che forse sarebbe stato il caso di abbandonare “il fantasma Jeremias” sull’Isola, visto che il fratello di Belen non fa più parte dei giochi.



Spunta il “fantasma di Jeremias”, l’affondo di Vladimir Luxuria e Nicola Savino

“Basta con sto fantasma di Jeremias sull’Isola! Se ne è andato, quindi se qualcuno fa qualcosa prendetevela con quello e non dite che c’è Jeremias che continua col suo spettro. Basta! Non c’è più!”. Queste le parole della nota opinionista che è sembrava piuttosto seria e stanca di sentire continuamente ripetere il nome di Jeremias. Anche Nicola Savino sembra aver detto di essere d’accordo con la collega. “La faccenda di Jeremias sembra come quando è colpa del governo precedente”. Le parole di Savino hanno fatto tanto sorridere i presenti in studio.

