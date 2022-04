Floriana Secondi una furia contro L’ Isola: “Non sapevo che era …”

0 SHARES Condividi Tweet

Floriana Secondi l’abbiamo vista in queste settimane come naufraga all’Isola dei famosi 2022 ed è stata tra l’altro anche una delle protagoniste principali. La sua permanenza sul’isola è stata breve ma molto intensa e sin dai primi giorni sembra che la Secondi abbia litigato e polemizzato contro tutto e tutti. Anche una volta uscita dal reality, sembra che Floriana abbia continuato ad essere polemica e ad andare contro il programma e la produzione in generale, facendo anche delle “accuse>”. La cosa incredibile è che proprio lei, da qualche anno pare volesse a tutti i costi entrare a far parte del programma ed in diverse occasioni pare avesse addirittura chiamato Ilary e detto di voler fare questa esperienza. Poi però, diventata una naufraga le cose sono cambiate e Floriana avrebbe detto più volte che il programma ha deluso le sue aspettative. Ma cosa ha dichiarato nello specifico l’ex naufraga?



L’Isola dei famosi 2022, Floriana Secondi continua a far polemica

Floriana Secondi, come abbiamo già avuto modo di anticipare, in questi giorni sembra aver continuato ad andare contro il programma, il reality quale ha preso parte. Stiamo ovviamente parlando dell’Isola dei famosi. Ebbene, ospite nel programma di Barbara D’Urso, come spesso accade, Floriana sembra abbia parlato ancora di questa esperienza all’Isola dei famosi. Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 l’ex naufraga ha espresso ancora una volta il suo pensiero. «Non è l’Isola che mi aspettavo di fare. Non volevo fare il gioco delle coppie, fin dall’inizio sono stata un po’ debilitata da alcune situazioni…».



A Pomeriggio 5 si scaglia contro Antonio Zequila volano parole pesanti

Presente in studio, proprio il suo ex compagno di avventura, ovvero Antonio Zequila, con cui Floriana ha fatto proprio coppia all’inizio del reality e con il quale ha fortemente discusso. «Hai parlato brutalmente di me quando hai detto che ho la ‘sindrome dell’ingrato’, non è affatto così!», avrebbe detto Floriana.« Chi mi conosce sa benissimo che un senso che io ho avuto sempre è la gratitudine. Sei una brutta persona, l’ho detto pubblicamente e lo dico anche qui!», ha aggiunto ancora l’ex naufraga. Ma Floriana sembra che ci sia andata giù in modo piuttosto pesante.«Mi hai detto che mi hai scelta perché sapevi quanto ci tenessi a fare quest’Isola. Bugiardo! Tu mi hai scelta perché ero la donna più forte. Avrei voluto invece che tu avessi detto: ‘Sei la donna più forte tra tutte quelle che sono qua e la più conosciuta’. Perché, bene o male, io avevo vinto un Grande Fratello». Questo l’che è sembrata un fiume in piena ed anche molto dura nei confronti del suo ex compagno d’avventura.

Poi l’ex naufraga si scaglia contro il reality e fa delle pesanti accuse

Poi però, la Secondi sembra che abbia continuato a parlare, scagliandosi contro il reality in questione, lanciando anche delle pesanti accuse. «Non avevo capito che era un programma registrato, nonostante il lavoro dei cameramen, che dà al pubblico circa tre ore. Pensavo che se ci fosse stata una discussione con Antonio, ad esempio, sarebbe stato mostrato il capo e la coda, invece così non era».