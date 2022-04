Maurizio Costanzo senza mezzi termini su Made in Sud con Clementino e Lorella Boccia: “Clementino è un …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ iniziata lo scorso 18 aprile la nuova edizione del programma Made in sud, ma quest’anno alla conduzione ci sono state due grandi novità. A condurre il programma Lorella Boccia e il rapper napoletano Clementino. Sicuramente la prima puntata è stata un grandissimo successo ed è stata vista da milioni di italiani. Pare che il pubblico sia rimasto piuttosto soddisfatto della prima puntata e dell’esordio dei due conduttori che per la prima volta si sono cimentati in questa avventura. Ebbene. pare che ad esprimere il suo giudizio condiviso da gran parte del pubblico, sia stato un telespettatore e lo ha fatto sul settimanale Nuovo. Ma cosa ha dichiarato e quale è stata la risposta di Maurizio Costanzo che tiene la rubrica sul settimanale in questione?



Made in sud, buona la prima per Clementino e Lorella Boccia

Come abbiamo già avuto modo di vedere, sembra proprio che la prima puntata di Made in sud abbia soddisfatto il pubblico italiano. I due conduttori, Lorella Boccia e Clementino pare che siano stati all’altezza della situazione e abbiano fatto un buon esordio. A commentare la prima puntata è stato un telespettatore, Giuseppe da Salerno che ha espresso il suo giudizio nella rubrica dedicata allo spettacolo sul settimanale Nuovo. Giuseppe si è detto piuttosto soddisfatto dei due conduttori. “Ero abituato alla versione del programma presentata da Stefano De Martino, penso che ora lo show ci abbia guadagnato”.



Il parere di un telespettatore e la risposta di Maurizio Costanzo

Giuseppe ha poi aggiunto “Clementino e Lorella sono bravi e brillanti, insomma secondo me il programma ha fatto un bel passo avanti”. Maurizio Costanzo che cura questa rubrica sembra aver detto la sua al riguardo. “Il rapper è un vero vulcano e con la ballerina forma sicuramente una bella coppia televisiva”. Poi però Maurizio Costanzo ha voluto in qualche modo bacchettare il lettore dicendo che a parer suo non sarebbe il caso di fare un paragone con Stefano De Martino, perchè ogni conduttore ha uno stile diverso di conduzione. Il voto di Maurizio ai nuovi conduttori di Made in sud è stato un 7 e molto probabilmente è lo stesso voto dai telespettatori che hanno seguito la puntata in tantissimi.

Grande successo per la prima puntata

Nello specifico a seguire la prima puntata del programma in questione sono stati 1 milione 496 mila con l’8.18% con uno share del 6.7% nella prima parte e 1 milione 362 mila con l’8.18% nella seconda parte.