Amici, Anna Pettinelli lancia una bomba su Rudy Zerbi che lascia senza parole: “Lui non lo …”

Manca ormai sempre meno al prossimo 14 maggio 2022, giorno in cui su Canale 5 verrà trasmessa l’attesissima finale di Amici. Ed ecco che proprio in attesa della finale una delle insegnanti della scuola, e di preciso Anna Pettinelli, ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni nel corso della quale non ha perso l’occasione per lanciare delle frecciatine ai colleghi, e di preciso a Rudy Zerbi. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

La rivelazione di Anna Pettinelli sul collega Rudy Zerbi

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent più amati e seguiti della televisione. Sono infatti milioni i telespettatori che ogni sabato seguono con costanza e passione le varie puntate del serale in attesa di scoprire chi, il prossimo 14 maggio 2022, verrà incoronato vincitore. E proprio ogni puntata di Amici è caratterizzata da polemiche e discussioni tra i professori. Molte di queste discussioni vedono protagonisti due insegnanti di canto appartenenti a due diverse squadre. Di chi stiamo parlando? Di Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. E proprio la nota conduttrice radiofonica intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni ha fatto una rivelazione sul collega. E nello specifico ha affermato “In realtà mi ama ma non lo ammetterà mai”. Ma non solo, Anna Pettinelli ha poi proseguito affermando “La verità è che i gusti dei giovani sappiamo quali sono, a differenza dei suoi gusti da 90enne”.

Anna Pettinelli commenta le varie eliminazioni degli allievi: “Mi arrabbio come una bestia”

Anna Pettinelli ha poi proseguito la sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni rivelando che molto spesso le eliminazioni di alcuni allievi si rivelano davvero tanto dolorose. E quando ad essere eliminati sono dei ragazzi che non lo meritano la prof Pettinelli ha rivelato di arrabbiarsi molto. “Io mi arrabbio come una bestia”, queste le parole espresse dall’insegnante di canto che inoltre ha voluto ripetere ancora una volta di non essere sempre d’accordo con le decisioni dei tre giudici ovvero Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto.

Il commento dell’insegnante sui guanti di sfida

La nota e discussa insegnante di canto ha poi concluso la sua intervista commentando la sua scelta, e quella della maestra Peparini, di creare una squadra non con tanti allievi ma con pochi di loro. “Se le altre squadre amano mettere i piedi in venti scarpe con tanti alunni, noi indossiamo solo poche paia di lussuose décolleté”, queste le parole espresse dall’insegnante. E sempre Anna Pettinelli a proposito della scelta delle due squadre Cuccarini-Todaro e Zerby-Celentano di rendersi protagonisti ogni puntata di un guanto di sfida ecco che si è espressa affermando “Non facciamo i guanti di sfida tra prof, noi facciamo i fatti”.