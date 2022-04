Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro sotto accusa e la mamma svela che …

0 SHARES Condividi Tweet

Da diverse settimane ha avuto inizio su Canale 5 la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Tra i naufraghi sono già nate diverse polemiche e discussioni, e nello specifico tra i personaggi più discussi vi troviamo la nota showgirl Carmen Di Pietro. La donna non sembrerebbe essere ben vista dai compagni naufraghi, ma esattamente per quale motivo? A rivelarlo è stata la madre.

Carmen Di Pietro spesso al centro di polemiche e discussioni

Tutti conoscono Carmen Di Pietro, famosa showgirl da anni presente in varie trasmissioni televisive di successo. E se da una parte sono molti coloro che l’apprezzano e la trovano molto divertente ecco che allo stesso tempo sono anche molti a non apprezzarla particolarmente. Proprio nel corso delle settimane trascorse in Honduras la naufraga è finita spesso al centro di polemiche e discussioni, ma come mai? Ad intervenire sulla questione è stata proprio la madre della donna che senza alcun problema ha espresso il suo pensiero.

La mamma di Carmen Di Pietro svela perchè la figlia finisce spesso al centro della polemica

“Si fa odiare perché prende il cocco per prima. Lei e il figlio magari non arriveranno in finale, ma resisteranno di sicuro”, queste le parole con cui si è espressa la mamma della showgirl e naufraga Carmen Di Pietro che ha quindi rivelato perchè secondo lei la figlia non è molto amata all’interno del reality. Secondo i bookmakers invece la Di Pietro e il figlio Alessandro sarebbero tra i preferiti dal pubblico e quindi per tale motivo candidati alla finale e alla vittoria del reality.

Il commento su Carmen mamma

La mamma di Carmen Di Pietro ha poi continuato a parlare della figlia non come naufraga e showgirl ma proprio come ‘mamma’. Emmanuela Troiano ha quindi parlato di Carmen come una mamma molto apprensiva nei confronti dei figli e soprattutto gelosa. Ha rivelato che proprio Alessandro, con il quale sta condividendo questa splendida esperienza in Honduras, ha la possibilità di uscire solamente il sabato ma non solo. Secondo il racconto della donna Carmen vuole sempre avere tutti i numeri di telefono delle persone con cui il figlio Alessandro è solito uscire. Stessa apprensione anche nei confronti della figlia Carmelina, oggi 14enne. Forse proprio per questo motivo la ragazza nel corso dell’ultima puntata dell’Isola ha rivelato di sperare di vedere tardi la mamma e il fratello? Sicuramente no, la speranza di Carmelina è sicuramente quella che la mamma e il fratello possano arrivare in finale e vincere.