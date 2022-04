Selvaggia Lucarelli distrugge Bisio che aveva fatto una dichiarazione d’amore alla moglie “Falso …”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli la conosciamo tutti per essere una giornalista ma anche un noto personaggio televisivo parecchio discusso, soprattutto in questi ultimi anni. Giudice a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci, Selvaggia in questi ultimi anni ha portato avanti delle vere e proprie battaglie attraverso il suo profilo Instagram. Ha un carattere piuttosto importante, è schietta e sincera e soprattutto non ha peli sulla lingua. Quando deve esprimere un concetto non usa mezzi termini e va dritta al sodo. Ebbene, proprio in questi giorni, sembra che la Lucarelli si sia nuovamente scagliata contro un noto personaggio televisivo. Stiamo parlando di Claudio Bisio, il noto attore e conduttore che in questi giorni avrebbe fatto una grande dichiarazione d’amore alla moglie. Ma per quale motivo la Lucarelli se l’è presa con lui?



Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Claudio Bisio

Pare che la Lucarelli si sia scagliata in questi giorni contro Claudio Bisio, colpevole, a suo modo di vedere, di “non sapere usare le parole nell’ambito dell’affettività”. Il noto conduttore e attore avrebbe fatto una dichiarazione d’amore alla moglie ma a Selvaggia qualcosa non ha convinto. “Le nostre parole, il nostro modo di raccontare i sentimenti e le relazioni contribuiscono a formare l’educazione sentimentale altrui”, avrebbe detto la giornalista secondo cui Bisio, essendo un personaggio pubblico, dovrebbe usarle bene. Ma cosa ha detto Bisio?



La dichiarazione d’amore di Bisio per la moglie non piace alla giornalista che gli da del falso e del pericoloso

Nel corso di un’intervista che il comico ha rilasciato al Corriere della Sera, insieme alla moglie Sandra Bonzi, sembra aver rilasciato delle dichiarazioni molto importanti “Non succederà mai che Sandra mi lascerà, ne sono certo, ma se per assurdo dovesse farlo io qui dico una cosa che vorrei che tutti i lettori e le lettrici del Corriere sapessero: non sopravvivrei. Mi sentirei completamente perduto. Lei possiede certi comandi che mi tengono vivo”. Questa la dichiarazione d’amore di Claudio Bisio nei confronti della moglie, alla quale è legato da ben 30 anni. La Lucarelli però avrebbe dato a Bisio del falso ed anche del pericoloso, perchè soggetto che potrebbe essere affetto da una “dipendenza affettiva”.



Nessuna replica al momento da parte dell’attore e della moglie

Ad ogni modo, al momento ne l’attore ne la moglie hanno commentato le parole di Selvaggia e non hanno replicato e molto probabilmente mai lo faranno.

