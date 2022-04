Lulù Selassiè decide di raccontare tutto: “La mia storia con Manuel è finita perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo dopo diversi mesi si sono detti addio. Ebbene, sembra proprio che i due non siano riusciti ad andare avanti, una volta finito il reality. L’annuncio della fine della loro relazione è arrivato come un fulmine a ciel sereno e sembra proprio aver lasciato tutti completamente senza parole. Ad annunciare la fine di questa relazione è stato proprio lui, Manuel, attraverso un comunicato che ha diffuso proprio nel pomeriggio di lunedì 25 aprile 2022. Ad ogni modo, nelle ore successive, è stata la stessa Lulù a far sapere la sua versione dei fatti e l’ex gieffina sembra aver parlato attraverso delle Instagram Stories.Ma cosa ha dichiarato nello specifico Lulù?

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono lasciati

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che lo scorso 25 aprile 2022 Manuel Bortuzzo abbia diffuso un comunicato spiegando che la sua storia d’amore con Lulù era purtroppo finita. A distanza di qualche ora, a parlare è stata l’ex gieffina che ha dato la sua versione dei fatti. “Avrei tanto voluto evitare di arrivare a questo punto, ma ad oggi sono costretta a farlo per tutelare me, la mia famiglia e voi, pubblico, che mi seguite con tanto affetto”. Queste le prime parole della Selassiè che ha voluto mettere i puntini sulle i, cercando di far capire cosa effettivamente sia accaduto e per quale motivo la storia con Manuel sarebbe finita.

Lulù parla sui social e fa i nomi e cognomi delle persone che hanno causato la rottura con Manuel

“In queste settimane io e Manuel siamo stati al centro di tanto gossip e tante fake news. Sono qui per spiegarvi con sincerità che cosa è successo e cosa ha portato a tutto ciò“. Queste le parole di Lulù la quale ha tenuto a precisare che i due non si sono lasciati per chissà quale problema, ma per l’intromissione di terze persone e sembrerebbe che la Principessa abbia fatto riferimento alla famiglia di Manuel.. “E’ facile dare la colpa a me per esserci lasciati è facile dare la colpa a chi come me, a differenza di altri, si è sempre mostrata dentro alla casa del Grande Fratello Vip, per ciò che è… Ma vi tranquillizzo dicendovi che no, non è per colpa del mio carattere se io e Manuel ci siamo lasciati”. Queste le sue parole ancora. “Sin da quando ero all’interno della casa, il padre di lui (e tutto il contesto attorno) non hanno mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti, ma mi aspettavo che nella vita reale le cose sarebbero cambiate e che mi avrebbero mostrato rispetto e sincerità. Cosa che ahimè sono qui per dirvi che non c’è mai stata“. Ma Lulù non si è fermata qui e sarebbe andata avanti facendo anche i nomi e cognomi, ovvero Franco Bortuzzo che sappiamo tutti essere il padre di Manuel.

Poi l’ex gieffina nomina Franco Bortuzzo, la stoccata per il padre di Manuel

“Non è vero che io e mia sorella Clary siamo state unfollowate dal signor Franco, la realtà è che siamo state noi a bloccarlo su Instagram, per certi motivi che non voglio esternare”, avrebbe ancora aggiunto Lulù. L’ex gieffina non ha fatto mistero di essere rimasta parecchio male per la fine di questa storia, alla quale si era dedicata e alla quale aveva creduto fortemente. “Con Manuel si chiude un capitolo importante della mia vita e mi dispiace averlo scoperto ufficialmente come voi in maniera pubblica con un comunicato, mi ha fatto tanto male. Ma una cosa non riuscirò mai a fare: ferirlo. È l’ultima cosa che voglio. Proverò ad andare avanti. Si chiude una porta, si apre un portone”. Con queste parole ancora Lulù ha concluso il suo post.