Caterina Balivo, il marito Guido Maria Brera senza mezzi termini: “Lei è ….”

Scrittore e dirigente d’azienda, Guido Maria Brera si è di recente espresso sulla sua vita privata e professionale. Una lunga intervista nel corso della quale non sono mancate le rivelazioni sulla sua vita da scrittore e sul suo matrimonio con la bellissima conduttrice Caterina Balivo.

Guido Maria Brera commenta la sua vita da scrittore

Guido Maria Brera è il nome di un noto dirigente d’azienda e scrittore italiano. E nello specifico è il nome di colui che ha scritto i Diavoli la cui serie televisiva è già arrivata alla seconda stagione. Nel corso di una recente intervista Brera ha rivelato di aver venduto in passato l’azienda e di aver pensato per molto tempo a cosa fare, e quindi se rientrare in questo grande mondo oppure no. Ma, ha rivelato “Alla fine non ho mai staccato perché la finanza è uno strumento meraviglioso per capire il presente e intuire il futuro”. Lo scrittore ha ricordato di quando a soli 29 anni stava per fondare a Londra Kairos. In quel periodo, ha rivelato di essere stato un ragazzo con una doppia vita “di giorno, in giacca e cravatta; di sera, metteva una tuta rossa e andava da Fratel Ettore ad assistere i senzatetto alla stazione di Milano”. E a proposito di quel periodo ha rivelato di essersi sentito molto forte mentre oggi invece sente di essere fragile.

Le parole di Guido Maria Brera: “M’impressiona questo mondo”

Brera ha rivelato quindi di sentirsi oggi fragile, ma come mai?. “M’impressiona questo mondo così veloce, dove tante persone sono sfortunate, vanno in ospedale, sono sotto le bombe. O forse la fragilità arriva da più lontano: quando mia madre mi ha partorito, aveva appena perso sua mamma dopo una malattia e la paura della sofferenza degli altri mi è sempre appartenuta”, queste le sue parole. Lo scrittore ha poi rivelato di essersi un po’ sentito uno sfigato da ragazzo anche se non era così. E a proposito della sua famiglia e delle sue origini ha rivelato di essere di Roma Sud e di preciso di San Saba. La sua era una normale famiglia in cui la madre era casalinga e il padre lavorava in banca. “C’era il mito dei Parioli, di Roma Nord, dove tutti erano più eleganti, parlavano un romano più bello, camminavano meglio. Alla fine, ho cercato il riscatto sociale nella finanza, che è un lavoro molto meritocratico“, ha poi rivelato Brera. Da piccolo però lui sognava di fare altro, e di preciso il suo sogno era essere un ricercatore.

La vita con Caterina Balivo

Guido Maria Brera ormai da diversi anni è sentimentalmente legato alla conduttrice Caterina Balivo a proposito della quale ha rivelato “Amo il suo saper essere leggera restando una persona di spessore. Mi aiuta usando due armi: sensibilità e capacità di sdrammatizzare”. I due sono genitori di due bambini di 9 e 4 anni ai quali Brera ha rivelato di aver vietato i videogiochi e di aver imposto di studiare solamente 1 ora e mezzo al giorno per potersi poi dedicare a delle attività all’aria aperta. E a proposito di tali regole ha voluto precisare “Devono imparare a studiare in poco tempo perché la vita chiederà di saper fare tutto in fretta”.

Il racconto di Diavoli 2

Lo scrittore a proposito di Diavoli 2 ha rivelato “La scommessa, vinta, è stata identificare il momento in cui tutto si stava rompendo, ovvero l’inizio di questi nuovi tempi. Quello che vediamo oggi, pandemia e guerra, è la luce di una stella che si era già spenta: la guerra è arrivata quando si è rotta la globalizzazione e quando si è realizzato che lo scambio politico in cui si davano merci a basso costo ma si toglievano diritti ai lavoratori non conveniva più”. E ha poi fatto riferimento al 2016 anno della Brexit e dell’arrivo di Trump. Brera ha poi rivelato che ad ispirare i suoi personaggi è stato Larry Summers ovvero l’ex Direttore del Consiglio economico nazionale degli Stati Uniti.