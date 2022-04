Gerry Scotti, senza freni su Maria De Filippi:  “I suoi show …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tutti conoscono e amano Gerry Scotti, conduttore apprezzato sia dai grandi sia dai piccoli non solo per la sua bravura ma anche per la sua simpatia e delicatezza. E proprio di recente il simpaticissimo conduttore ha rilasciato una lunga intervista a TV Sorrisi e canzoni nel corso della quale ha affrontato diversi argomenti e parlato di quelli che sono i suoi gusti televisivi. Ma non solo, il conduttore ha anche fatto delle particolari rivelazioni su Maria De Filippi e i suoi programmi. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Le belle parole di Gerry Scotti su Maria De Filippi

Bravo, simpatico e sincero. Sono queste alcune delle caratteristiche principali che contraddistinguono Gerry Scotti considerato un grande uomo della televisione. Proprio di recente il conduttore ha rilasciato una lunga intervista a TV Sorrisi e canzoni nel corso della quale ha speso delle bellissime parole nei confronti di una collega molto apprezzata dal pubblico di Mediaset e non solo. Stiamo nello specifico parlando di Maria De Filippi i cui programmi sono molto amati dai telespettatori ma anche dallo stesso Gerry Scotti. A tal proposito il conduttore ha infatti dichiarato “Amo gli show di Maria De Filippi e Carlo Conti, poi mi aggiorno con i talk e il TG5 e mi piacciono le serie. Poi nel weekend guardo tutte le partite e passo davanti alla tv circa sei ore al giorno, a differenza delle due che posso concedermi durante la settimana”.

La rivelazione del conduttore sulle sue capacità: “Sono sufficientemente tecnologico”

Gerry Scotti ha poi proseguito la sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni parlando di quelle che sono le sue capacità tecnologiche. Il noto presentatore ha nello specifico fatto riferimento ai diversi telecomandi presenti oggi nelle case di ognuno di noi. E a tal proposito ha rivelato “Direi che sono sufficientemente tecnologico per districarmi, sì. Invece i miei suoceri a volte hanno bisogno di essere teleguidati per telefono per capire i tasti da schiacciare”.

Il grande desiderio di Gerry Scotti

La lunga intervista si è poi conclusa con la rivelazione, da parte del conduttore, di quello che è il suo grande desiderio. “Vorrei vedere tutte le sere il Maurizio Costanzo Show, non posso fare a meno di vederlo”, queste di preciso le sue parole. E a proposito del noto programma condotto da Maurizio Costanzo è possibile dire che molto presto tornerà ad intrattenere il pubblico di Canale 5 con una nuova edizione.