Francesco Totti nella bufera, sfiora la rissa in campo e sui social …

E’ finito al centro di una grossa polemica, nelle ultime ore, l’ex Capitano della Roma ovvero Francesco Totti. Il celebre ex calciatore infatti si è reso protagonista di un momento di ‘tensione’ durante la finale di Supercoppa di calcio a 8 proprio contro la Lazio. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Francesco Totti e la manata a Tomas Amico

Quando l’ex Capitano della Roma Francesco Totti incontra la Lazio finisce spesso per vivere alcuni momenti di tensione. E lo stesso sembrerebbe essere accaduto proprio in occasione della finale di Supercoppa che ha visto sfidarsi Lazio e’Totti Sporting Club’. A vincere è stata proprio la Lazio che è riuscita a portare a casa un risultato di 4-2 e proprio durante la partita non sono mancate le discussioni e gli scontri. Tutto è accaduto dopo il gol che ha deciso quello che poi è stato il risultato finale della partita. In seguito al gol Davide Moscardelli ha ottenuto un calcio di punizione sulla trequarti. In quel momento tutti si trovavano concentrati sul pallone e l’ex Capitano della Roma proprio durante quei momenti sembrerebbe aver colpito Tomas Amico dandogli appunto una manata.

L’ex capitano della Roma al centro della polemica

In seguito al gesto fatto da Francesco Totti in campo stava quasi per nascere una rissa ma grazie all’intervento dei vari componenti delle due squadre si è riusciti ad evitare che la situazione potesse degenerare. Cosa abbia fatto arrabbiare ed innervosire Francesco Totti non sembrerebbe essere chiaro. Il marito di Ilary Blasi è comunque finito al centro di una grossa polemica e nelle ore successive alla partita ad intervenire sulla questione è stato proprio l’allenatore della Lazio calcio a 8 ovvero Daniele Chilelli che non ha perso l’occasione per rivolgere all’ex calciatore delle dure parole.

Le parole di Daniele Chilelli su Francesco Totti

“Non sono bastati 100 bambini di età media 10 anni a farti smettere di fare queste pagliacciate … ma sono due le cose per farti vincere qualcosa , o ti metti la maglia della Lazio o chiedi di inserire una regola importante per la prossima stagione ossia “ la Lazio non può iscriversi al campionato”. Queste nello specifico le parole scritte su Facebook da Daniele Chilelli che ha poi proseguito “Siamo contenti di questa ennesima coppa in faccia perché ci godiamo sempre noi la festa organizzata per te … Ricorda capitan rosicamento non solo il calcio a Roma si chiama SS Lazio ma anche nel calcio a 8. Comunque per la cronaca quel ragazzo che provi a dare un cazzotto si chiama Tomas Amico che oltre ad averti sverniciato più volte è di un’ educazione che tu non puoi nemmeno immaginare“. E Totti deciderà di replicare a tali parole oppure no? Non ci rimane che attendere.