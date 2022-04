Anna Tatangelo ha lasciato Livio Cori ma era da tempo che …

0 SHARES Condividi Tweet

Ha già fatto il giro del web la notizia secondo la quale Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati. In realtà nessuno si immagina che potesse esserci un finale del genere per entrambi, visto che fino a poco tempo fa erano apparsi molto innamorati e felici. Anna addirittura poco tempo fa aveva pubblicato una dedica d’amore per il suo fidanzato. Ma cosa è accaduto poi, tanto da portare i due a prendere questa decisione così drastica? Sembra che adesso stiano ad arrivare delle indiscrezioni circa i motivi che avrebbero portato i due alla separazione.

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno soltanto da pochi giorni e sembra che in molti non riescano proprio a capire cosa possa essere successo. A svelare le cause dell’addio tra i due sembra sia stato il magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini. Secondo il magazine in questione, purtroppo sembra che tra i due ci fosse una crisi da tempo ormai. E pare ancora che tra di loro ci fossero dei malumori che li portava a litigare in modo anche piuttosto pesante.

Anna ha lasciato il rapper, ma per quale motivo?

Secondo l’indiscrezione di Chi a prendere questa decisione sembra sia stata proprio lei Anna, che dopo la fine della storia con Gigi sembrava avesse ritrovato il sorriso al fianco del rapper napoletano, più giovane di lei di qualche anno. I fan più attenti avevano già capito che qualcosa non andasse più bene, visto che da un pò di tempo non si vedevano più scatti della coppia sui social.

Le parole di Anna

I due avevano ufficializzato la loro storia d’amore soltanto un anno fa. «L’impegno c’è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio. Dove andremo non so. Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po’: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buonumore ti serve per andare avanti. È una luce che ci voleva nella mia vita». Queste le parole di Anna che pare sperasse che questa storia potesse essere importante. Purtroppo però, le cose sono andate diversamente.