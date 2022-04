Marracash e Elodie insieme a casa di lei e il gossip impazza

0 SHARES Condividi Tweet

Marracash è stato fotografato a casa di una nota cantante italiana, che è anche la sua “ex” fidanzata. Ebbene si, stiamo proprio parlando di Elodie, la nota cantante che fino a poco tempo fa era la fidanzata del rapper. I due poi ad un certo punto hanno annunciato la fine della loro relazione, ma adesso qualcosa potrebbe essere cambiato. Il settimanale Chi, in questi giorni, ha fotografato il rapper a casa della cantante ed in molti hanno pensato che effettivamente ci sia stato un ritorno di fiamma tra i due. Ma come stanno davvero le cose? I due sono tornati insieme?

Marracash e Elodie paparazzati insieme a casa della cantante

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che nei giorni scorsi i due ex fidanzati siano stati paparazzati di nuovo insieme. Elodie e Marracash non erano in una via qualunque, ma sono stati pizzicati proprio a casa di lei. In realtà, Marracash è stato fotografato mentre entrava nella casa della sua ex fidanzata a Milano. I due sarebbero usciti in un due momenti diversi. Da quando si sono lasciati, lei ha ammesso di aver avuto un flirt con Davide Rossi che però adesso sembra essere acqua passata. Che ci sia un ritorno di fiamma con il rapper? Effettivamente cosa ci faceva Marracash a casa della sua ex?

Ritorno di fiamma tra i due cantanti?

I due hanno vissuto una bellissima e passionale storia d’amore nel 2019. Il loro amore è nato proprio sul set di Margarita, quando hanno avuto modo di collaborare. Poi dopo aver vissuto due anni di amore, si sarebbero detti addio sul set del video del brano “Crazy love”.

Le dichiarazioni di Elodie dopo la rottura con il rapper

“Non riesco a pensare a me e lui genitori. Non ci poteva essere spazio per un bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto. Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola con me stessa. E comunque che cosa significa che sono la ‘tua’ fidanzata, che significa che quello è il ‘mio’ ex? Io odio le regole che impone la coppia e anche in questo Fabio è come me. Non c’entra la questione della fedeltà, se io mi sento libera, posso darti tutto, forse addirittura troppo”. Erano state queste le parole da lei dichiarate un pò di tempo fa. Insomma, potrebbe essere che nei mesi i due si siano riavvicinati e che abbiano capito che effettivamente la fiamma non si era mai spenta.