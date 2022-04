Federico Fashion Style, Mila Suarez lo attacca: “Stai zitto che fai il parrucchiere” e il web esplode

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show è andata in onda nella serata di martedì 26 aprile 2022. Una puntata caratterizzata da vari momenti di tensione come quello che ha visto protagonisti la pupa Mila Suarez e il giudice del programma Federico Fashion Style. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’di chiarezza.

Mila Suarez contro Federico Fashion Style

Nel corso delle settimane trascorse a La Pupa e il Secchione Show Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli, si è spesso resa protagonista di polemiche e discussioni. E anche nel corso dell’ultima puntata andata in onda lo scorso martedì la modella è finita al centro di diverse discussioni. Nello specifico non avendo gradito di essere finita, insieme al suo compagno di squadra Gianmarco Onestini, in fondo alla classifica ecco che la Pupa ha colto l’occasione per scagliarsi contro i giudici del programma accusandoli di aver dato alla sua coppia sempre dei voti molto bassi. In particolare Mila ha espresso delle dure parole nei confronti di Federico Fashion Style, e proprio tali parole hanno scatenato la polemica tanto da essere intervenuta ad un certo punto anche la conduttrice ovvero Barbara D’Urso.

Le dure parole della pupa contro il giudice del programma: “Stai zitto”

“Stai zitto che tu fai il parrucchiere!”, sono state queste le parole espresse da Mila Suarez e rivolte a Federico Fashion Style che hanno fatto arrabbiare molte persone. Parole alle quali il diretto interessato ha risposto affermando “E cosa ci sarebbe di male? Tu non vai dal parrucchiere?”. Anche la conduttrice Barbara D’Urso non è rimasta in silenzio e infastidita dalle parole espresse dalla Suarez ha affermato “E se al suo posto ci fosse stata una commessa quale sarebbe stato il problema?”.

Mila Suarez e Gianmarco Onestini salvati da Federico Fashion Style

A grande sorpresa nel momento in cui i giudici dovevano scegliere quale coppia salvare e quale mandare al bagno di cultura ecco che Federico Fashion Style, nonostante il precedente scontro con la modella, ha deciso di salvare proprio la Suarez e Onestini. “Io invece salvo Mila e Gianmarco perché hanno fatto un bel percorso, anche se avrei fatto volentieri uno shampoo e una piega a Mila. Mando però al bagno di cultura Alessio e Ilaria”, queste nello specifico le parole espresse dal giudice de La Pupa e il Secchione Show. Intanto sui social è scoppiata una grossa polemica proprio a causa delle parole pronunciate dalla Suarez che non sono piaciute a molti.