Amici, Lorella Cuccarini una furia contro Anna Pettinelli, nervi tesi e botta e risposta

Si continua a parlare di Amici di Maria De Filippi, il programma tanto amato dal pubblico italiano e giunto quasi al termine, per questa edizione. Ci stiamo avvicinando alla settima puntata del serale di Amici e manca sempre meno e per questo motivo i professori stanno cercando di fare il possibile per preparare i propri allievi.



Amici di Maria De Filippi, i professori si preparano per la nuova puntata del serale

In vista dell’arrivo della nuova puntata, sembra proprio che i professori stiano pensando ai nuovi guanti di sfida. Anna Pettinelli nello specifico sembra abbia mandato un guanto di sfida ad Alex, Sissi e Luigi contro Albe. Si tratta però di un guanto piuttosto particolare perchè incentrato proprio sulla scrittura. Questo è un punto a favore di Sissi. L’allieva così avrebbe fatto una richiesta particolare, ovvero poter rifiutare questo guanto di sfida e incontrare l’insegnante Lorella Cuccarini. Questo è quanto si è visto nel daytime che è andato in onda proprio nella giornata di ieri.



Anna Pettinelli lancia un nuovo guanto di sfida, Lorella Cuccarini polemizza

“Noi questo guanto lo rispediamo al mittente“, ha così dichiarato la professoressa. “Ci sta mettersi in gioco ma non si possono chiedere cose impossibili”, avrebbe poi aggiunto. Dal canto suo Anna Pettinelli avrebbe fatto ben sapere che un’artista per essere tale deve comunque saper scrivere. Questa è stata la motivazione del guanto di sfida lanciato proprio ai suoi allievi. Lorella invece pare la pensi diversamente ed ha voluto ricordare il fatto che ci siano davvero tanti cantanti molto bravi che però sono solo degli interpreti e non dei cantautori. “Ognuno ha i suoi doni e tu ne hai tantissimi”. Questo ancora quanto aggiunto dalla professoressa, parole che ha espresso in presenza della sua allieva Sissi nella speranza di poterle sollevare il morale.



La preoccupazione degli allievi per il guanto di sfida

Lorella d’altra parte non sembra abbia timore di quello che possa succedere in puntata il prossimo sabato sera, in occasione della nuova puntata. “Questo guanto lo posso giustificare senza fatica perchè per quello che sei è strano che ti sia arrivato un guanto così. […] Sono abbastanza sicura di convincere la giuria”. Queste ancora le parole di Lorella Cuccarini. In generale però, sembra che il guanto lanciato da Anna Pettinelli non sia stato molto apprezzato. Alex ha in qualche modo sfidato l’insegnante, mentre Luigi ha preferito non esprimersi al riguardo. Sissi sembra la più preoccupata e pare che non abbia voglia di farlo.

